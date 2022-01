Fortaleza apresenta tempo chuvoso com mínima de 24°C na manhã desta quinta, 20

Chuvas nesta quinta-feira, 20, foram registradas na madrugada e no início da manhã em Fortaleza. Com máxima de 33°C e mínima de 24°C, a previsão meteorológica da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) não descarta a continuidade das pancadas de precipitação durante à tarde.

Da madrugada até o fim da manhã, Fortaleza tem céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva. À tarde e à noite, céu parcialmente nublado.



Nesta quinta, 20, há uma tendência de chuva principalmente nas macrorregiões do centro-norte do Ceará, particularmente no Litoral de Fortaleza, no Litoral do Pecém, no Maciço de Baturité e no baixo Jaguaribe. Nas regiões do centro-sul do Estado, a tendência é de chuva passageira e em pontos isolados.

Nos últimos dois dias, as principais precipitações foram registradas no interior do Estado, cenário que pode mudar com as atuais condições meteorológicas.



Para sexta, 21, há tendência de chuva em todas as macrorregiões, com intensidade de fraca a moderada, de caráter passageira e em pontos isolados do Estado. Da madrugada até a manhã, a chuva deve ocorrer no litoral, enquanto nas demais regiões no decorrer do dia.





Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Médicos cearenses alertam sobre "explosão" de Covid e Influenza e defendem vacinação infantil

Secretaria da Saúde negocia com MS para antecipar campanha de vacinação contra a gripe

MPCE defende obrigatoriedade da vacinação de crianças contra a Covid-19

Consumo de plantas medicinais cresce na pandemia e estimula ampliação do cultivo no Ceará

Prognóstico de chuvas para o próximo trimestre

A Funceme apresenta, nesta quinta-feira, 20, a partir das 9 horas, o prognóstico de chuvas para o trimestre de fevereiro a abril.

O estudo será apresentado pelo presidente da Funceme, Eduardo Sávio Martins. O evento terá transmissão simultânea pelo YouTube (youtube.com/FuncemeCE) e Instagram (instagram.com/funceme).

Em 17 de dezembro de 2021, uma reunião de Análise e Previsão Climática, realizada realizada na cidade de Cachoeira Paulista (SP), apontou para um prognóstico favorável com chuvas acima da categoria normal no Ceará.

Tags