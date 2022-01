Secretaria da Saúde negocia com MS para antecipar campanha de vacinação contra a gripe

O Ceará e outros estados brasileiros estão em negociação com o Ministério da Saúde para que as vacinas contra a gripe cheguem no primeiro trimestre de 2022. É o que explicou a secretária executiva de Vigilância e Regulação da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), Ricristhi Gonçalves, em entrevista ao O POVO nesta quarta-feira, 19.

"A campanha da vacinação contra influenza inicia geralmente em abril. Estamos tensionando o Ministério justamente para que nesse ano a campanha seja antecipada diante do aumento de casos", expõe Ricristhi Gonçalves. "A gente só pode dar início às campanhas quando temos as vacinas disponíveis, mas já estamos nos preparando em relação aos insumos", garante.

"Historicamente, a gente tem uma sazonalidade da doença que começa antes de abril. E neste fim de 2021, início de 2022 a sazonalidade se antecipou", explica. "Entendemos que existem as limitações dos laboratórios produtores, claro, mas a gente necessita que a distribuição seja o quanto antes."

O Estado enfrenta uma epidemia de síndromes gripais desde dezembro de 2021, quando foram registrados os primeiros casos de infecção pelo vírus influenza de subtipo H3N2. Com a chegada da quadra chuvosa, que tem início em fevereiro, os casos de síndrome gripal podem aumentar ainda mais.

