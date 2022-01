Previsão aponta que Ceará pode ter chuva acima da média na quadra chuvosa

Reunião realizada em Cachoeira Paulista (SP), em dezembro de 2021, contou com presença de técnicos de Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Cptec/Inpe) e do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) divulga, nesta quinta-feira, 20, a primeira previsão de chuva para a quadra chuvosa. Em 17 de dezembro de 2021, uma reunião de Análise e Previsão Climática, realizada realizada na cidade de Cachoeira Paulista (SP), apontou para um prognóstico favorável com chuvas acima da categoria normal no Ceará.

Os modelos de previsão climática para o Ceará no trimestre janeiro, fevereiro e março de 2022 realizados pelos institutos Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais ((CPTEC/Inpe), do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) são coincidentes com esta previsão.

Andréia Ramos é meteorologista do Cptec e confirmou o quadro favorável de “chuvas acima da média na região Oeste (Sertões de Crateús e dos Inhamuns) e Sul (Cariri) do Ceará acima da média e nas demais áreas dentro da média” para os três primeiros meses do ano. “Estimamos em 80% as chances de chuvas acima da categoria normal neste período”.

De acordo com os dados divulgados em redes sociais do Cptec, há 81% de chance de permanência do sistema La Niña no primeiro trimestre de 2022; 19% de ocorrência de neutralidade e nenhuma de El Niño.

“A previsão aponta para chuvas mais abundantes, excesso de precipitação com forte tendência mais favorável no Norte e Nordeste do Brasil entre janeiro e março de 2022”, pontuou o pesquisador do Cptec, Caio Coelho. “O fenômeno La Niña e a temperatura do ar favorecem chuvas na região tropical acima da categoria normal”.

A temperatura mais aquecida na costa Norte e Nordeste do Brasil das águas superficiais do Atlântico é outro fator que contribui para a proximidade da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), principal sistema que traz chuvas para o Ceará nos primeiros cinco meses do ano.

O meteorologista do Cptec, Fábio Rocha, frisou que “houve o estabelecimento do fenômeno La Niña (esfriamento das águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial, e o inverso do El Niño) com pico em outubro passado, mas que permanece em progresso e com forte tendência de continuar atuando no trimestre janeiro, fevereiro e março próximo”.

Por meio de nota, a Funceme reforçou que “como de costume só divulga previsão da quadra chuvosa na segunda quinzena de janeiro” e lembrou que o mês de “janeiro ainda é de pré-estação das chuvas no Ceará”.

No campo, os agricultores e pescadores artesanais estão otimistas, acreditando em boas chuvas. O diretor do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Iguatu, Evanilson Saraiva, frisou que “a nossa expectativa é de um ano promissor, com muita chuva, para que os produtores possam plantar e colher uma safra e ter muitos grãos na mesa”.

O pescador artesanal, Manoel Rodrigues, disse sonhar com o açude Orós cheio para favorecer a pesca. “Fico imaginando esse açude bem cheio, com muito peixe para a gente pescar e vender aqui na região”. Atualmente, o Orós está com 22,3% de sua capacidade, de acordo com dados do Portal Hidrológico da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh).

Reservatórios cheio e safra de grãos favoráveis são os sonhos comuns dos produtores rurais. Francisco Edmar (Dimas), morador do sítio Cipó II, no distrito de José de Alencar, na zona rural de Iguatu, disse que já começou a preparar a terra para o plantio de cinco hectares de milho e feijão. “O tempo mudou, as chuvas neste fim de dezembro trouxeram animação e o que espero é um inverno começando cedo”.

