Fortaleza: policial da reserva presencia assalto e prende suspeito em flagrante

Um homem suspeito de assalto foi preso em flagrante por um policial militar da reserva na noite dessa segunda-feira, 17, em Fortaleza. O caso aconteceu na rua Gomes Brasil, bairro Maraponga. O agente, que pertence aos quadros de inativos da Polícia Militar do Ceará (PM-CE), estava transitando pela via quando avistou uma tentativa de assalto à mão armada. Imediatamente, ele deu voz de prisão ao suspeito, que ainda tentou escapar, mas foi alcançado após perseguição.

Ao imobilizar o homem, o militar solicitou apoio de uma equipe do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRAIO), por meio do 190. Com o suspeito, os policiais encontraram um simulacro de pistola e dois celulares que teriam sido roubados na rua Nereu Ramos, antes da nova tentativa de assalto.

O homem, que não teve nome e idade revelados, foi conduzido ao 11º Distrito Policial (DP) da Capital, no bairro Panamericano, e autuado em flagrante pelo crime de roubo mediante grave ameaça ou violência física. Em seguida, foi transferido para uma unidade prisional da Capital. A PM-CE não informou se ele tinha passagens pela Polícia.

