Estudantes de Fortaleza já podem solicitar carteirinhas de 2022; saiba como

Solicitação pode ser feita presencialmente, na sede da Etufor, ou por meio de formulário virtual no site da entidade

Os estudantes de Fortaleza podem, a partir desta terça-feira, 18, solicitar a emissão das carteirinhas estudantis de 2022.



A documentação necessária para emitir o documento é a mesma para alunos da rede pública e particular de ensino da Capital, sendo necessário a apresentação de:

RG;

CPF;

Declaração de matrícula;

Comprovante de endereço.

Caso o aluno já tenha efetuado a biometria facial, não é preciso repetir o procedimento, a exemplo de estudantes que já tiveram ao menos um exemplar das carteirinhas nos últimos cinco anos.



Aqueles que forem alunos de escolas públicas municipais e estaduais terão suas respectivas carteirinhas solicitadas automaticamente e de forma gratuita pelas coordenações das entidades de ensino às quais estão vinculados.

Alunos da rede particular devem pagar taxa que varia entre R$ 30 e R$ 38 para confirmar a solicitação da carteirinha. O boleto, disponível no site da Etufor, pode ser impresso pela internet e pago em qualquer instituição financeira e agência bancária.

Como solicitar a carteira de estudante 2022?

O processo de solicitação da emissão das novas carteirinhas poderá ser feito por meio presencial, direto na sede da Etufor, na Av. dos Expedicionários, 5677, no bairro Montese, sendo necessário agendamento prévio no site da entidade. Outro caminho é pela plataforma de solicitação elaborada pela Etufor para digitalizar o processo. Por meio do site, os documentos podem ser fotografados e anexados ao formulário de solicitação.

Alunos que continuam nas mesmas instituições de ensino registradas na última carteirinha devem apenas solicitar a deste ano, enquanto alunos novatos e que tenham mudado de instituição ou grau de ensino devem solicitar que suas escolas ou faculdades/universidades confirmem suas respectivas matriculas para que então seja possível solicitar a carteirinha de 2022.

Aqueles estudantes que estejam cursando nível superior devem, por conta própria, solicitar a emissão da carteirinha deste ano, independente de estarem associados à rede pública ou particular de ensino, assim como bolsistas do Programa Universidade para Todos (Prouni).

Entrega das carteiras de 2022 e validade das carteirinhas de 2021

O POVO entrou em contato com a Etufor e aguarda um retorno sobre as datas de entrega e validade das carteirinhas de 2021 e 2022.

Além de garantir a meia passagem no transporte coletivo e a meia cultural, o documento serve como identidade estudantil em todo território nacional. O passe, por meio do crédito eletrônico, assegura ainda a integração na rede de transporte público da região, garantindo que o aluno possa usufruir de quantas linhas de ônibus forem necessárias, pagando apenas uma tarifa por um intervalo de até duas horas. Outra vantagem é a utilização gratuita dos sistemas Bicicletar e Bicicleta Integrada.

Serviço

Solicitação da carteirinha de estudante de 2022

Onde:



Por meio de formulário eletrônico no site da Etufor, aqui.

Por atendimento presencial, com agendamento, clicando aqui.

Documentos necessários:

RG, CPF, declaração de matrícula e comprovante de endereço, todos atualizados

Informações adicionais:

>> Alunos veteranos devem apenas solicitar a nova carteirinha, já alunos novatos precisam solicitar confirmação de matrícula com suas respectivas unidades de ensino.

>> Estudantes da rede pública não precisam pagar nenhuma taxa. Para aqueles vinculados À rede particular de ensino será cobrada valor simbólico entre R$ 30 e R$ 38, por meio de boleto bancário, pago em qualquer agência, gerado no ato da solicitação da carteirinha.

