Guarda municipal se recusa a usar máscara e agride funcionária de hospital em Caucaia

Um homem suspeito de agredir uma funcionária e desacatar policiais militares foi preso na noite de sábado, 11. A prisão ocorreu logo após o crime ser registrado, em uma unidade hospitalar, no município de Caucaia. Na ocasião, um simulacro de arma de fogo foi apreendido.

Conforme levantamentos policiais, a funcionária teria pedido ao homem que utilizasse a máscara de proteção contra a Covid-19. O suspeito teria negado a solicitação e agredido a vítima. No local, testemunhas acionaram a composição da Polícia Militar do Ceará (PMCE), via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops).

Durante a ação da PMCE, o suspeito, identificado como o guarda municipal Raimundo Nonato Matos da Silva, ainda teria tentado resistir à prisão e teria desacatado os policiais militares. Com ele, um simulacro de arma de fogo foi apreendido.

O homem foi conduzido para a Delegacia Metropolitana de Caucaia. Na unidade, Nonato foi autuado pelos crimes de lesão corporal dolosa, desacato, resistência e no artigo 268 do Código Penal Brasileiro por infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa.