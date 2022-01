Alagamentos e semáforos apagados marcam manhã de fortes chuvas na Capital

No Papicu, túnel da avenida Engenheiro Alberto Sá deve ficar fechado até as 12 horas

As fortes chuvas em Fortaleza na madrugada desta terça-feira, 11, vieram acompanhadas de transtornos no trânsito da Capital. Agentes e operadores do Via Livre fazem o controle de tráfego em vários pontos da Cidade por conta de alagamentos e semáforos desligados.

Segundo a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), o túnel da avenida Engenheiro Alberto Sá, no bairro Papicu, está fechado para escoamento de água. Agentes auxiliam condutores para desvio por vias adjacentes. A liberação da está prevista para até as 12h.

Sobre o assunto Quais os riscos de usar o celular ligado à tomada em dias de chuva?

Voos são desviados do aeroporto de Fortaleza devido à chuva

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Autarquia também acompanha, pelas câmeras de videomonitoramento, a situação do túnel da avenida Borges Melo e do cruzamento das ruas Barão do Rio Branco com Castro e Silva, no Centro.

No início desta manhã, a avenida Heráclito Graça, na altura com a rua Idelfonso Albano, foi bloqueada devido ao alagamento. O fluxo no local já está normalizado.

Semáforos

Ainda segundo a AMC, 13 dos 1.961 semáforos da Cidade apresentaram instabilidade por falhas no fornecimento de energia. No momento, dez semáforos de Fortaleza estão apagados.

Agentes do Via Livre dão suporte a motoristas no cruzamento das avenidas Godofredo Maciel com Presidente Costa e Silva, na Parangaba. O cruzamento da rua Coronel Tibúrcio com Presidente Costa e Silva, também na Parangaba, é outro ponto com sinais apagados e recebe orientação dos agentes.

A população pode solicitar o apoio da AMC em ocorrências ocasionadas pelas chuvas por meio do telefone 190.

Tags