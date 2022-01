Fortaleza amanhece com chuva, raios e trovões nesta terça-feira, 11

Fortaleza amanheceu nesta terça-feira, 11, sob fortes chuvas e deve continuar assim ao longo da manhã. Desde pelo menos as 4 horas desta madrugada, o tempo é de chuva, raios e trovões. Segundo a a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), nuvens bem desenvolvidas com topo chegando a -60ºC colaboraram para o cenário.

Segundo a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), o trânsito da Capital precisou ser bloqueado em dois locais com alagamento e ambos já liberados. Até as 7 horas nenhum problema no funcionamento dos semáforos havia sido registrado.

Um dos pontos alagados foi a avenida Heráclito Graça, nas proximidades do cruzamento com a rua Ildefonso Albano, no Centro. Ainda que sem bloqueios, outro locais por toda a Cidade também tem as ruas cheias de água da chuva que não escoou, como: avenida Leste-Oeste, do Centro até a Barra do Ceará; avenida Perimetral, próximo à rotatória do bairro Mondubim; entre a avenida Almirante Henrique Sabóia (Via Expressa) e a avenida Júlio de Abreu; e avenida João Pessoa próximo à rua 15 de Novembro, em direção ao Aeroporto de Fortaleza.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Chuvas no Ceará

Conforme balanço parcial da Funceme, com dados atualizados às 07h30min, choveu em pelo menos 33 municípios do Estado entre as 7 horas de segunda-feira e as 7 horas de hoje. Veja a o ranking parcial dos 10 postos com maiores chuvas no período:

Várzea Alegre (Posto Riacho Verde): 70 mm

Fortaleza (Posto Messejana): 65.8 mm

Umari (Posto Umari): 38.4 mm

São Gonçalo do Amarante (Posto Santo Amaro): 35 mm

Barbalha (Posto Barbalha): 33 mm

Maranguape (Posto Maranguape): 32 mm

Várzea Alegre (Posto Boa Vista): 30 mm

São Gonçalo do Amarante (Posto Siupe): 27 mm

Aracati (Posto Mata Fresca): 26.4 mm

Cedro (Posto Cedro): 26 mm

Previsão do tempo

Devido à formação de áreas de instabilidade e ainda a atuação de um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN) presente a leste do Nordeste, a tendência é de alta possibilidade de chuva – entre 40 e 70% de chance – no Litoral do Pecém, no Litoral de Fortaleza, no Maciço de Baturité e na Jaguaribana.

Nas demais macrorregiões, a probabilidade é ainda maior: acima de 70%. Destaca-se ainda que os maiores acumulados deverão acontecer entre madrugada e manhã, principalmente na parte Oeste e Sul do Estado.

Na quarta-feira, 12, a Funceme indica, neste momento, céu variando de nublado a parcialmente nublado com alta possibilidade de precipitação em todas as macrorregiões.

Tags