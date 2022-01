Voos são desviados do aeroporto de Fortaleza devido à chuva

Dois voos operados pela companhia aérea Gol e com destino a Fortaleza tiveram de ser desviados na manhã desta terça-feira, 11. Voo Belém-Fortaleza teve que ser desviado para Natal e outro que saiu de Manaus foi para Teresina. O desvio foi realizado devido às condições meteorológicas na Capital.

Conforme a Fraport, empresa administradora do Aeroporto de Fortaleza, G31801 vindo de Belém foi desviado para o Aeroporto Internacional Augusto Severo, em Natal. A previsão de pouso em Fortaleza era às 5h50min desta terça-feira, 11.

Já o voo G31828, que saiu de Manaus e tinha previsão de pouso às 6 horas, foi para o Aeroporto Senador Petrônio Portella, em Teresina. Segundo a Gol, ambos os voos retornarão à capital cearense.

Outros voos com destino a Fortaleza fizeram sobrevoo e conseguiram pousar. A Fraport reforça que as operações no aeroporto da Capital seguem normais.

