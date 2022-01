AMC: alagamentos na Capital exigiram controle de tráfego no Centro e Mondubim

A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) esteve no túnel localizado na rua Wenefrido Melo, no Mondubim, e na avenida Heráclito Graça, no Centro

A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) realizou dois controles de tráfego em Fortaleza por causa dos alagamentos após as chuvas deste domingo, 2. Agentes estiveram no túnel localizado na rua Wenefrido Melo, no bairro Mondubim, e no cruzamento da avenida Heráclito Graça com Ildefonso Albano, no Centro.

No primeiro local, somente veículos de grande porte puderam trafegar. Outros veículos precisaram desviar para as ruas adjacentes.

De acordo com a AMC, o túnel foi liberado ainda pela tarde, porque a energia elétrica e as bombas que dão vazão à água voltaram a funcionar. O órgão informou que as placas encontradas no lugar foram encaminhadas à sua sede.

Já no bairro Conjunto Ceará, houve a queda de uma árvore na rua Ministro Albuquerque Lima. Os agentes da autarquia deram suporte no trânsito pela manhã do domingo, 2, enquanto o Corpo de Bombeiros trabalhou para sua retirada.

A AMC também indicou que, durante o período de chuva, nove semáforos de Fortaleza apresentaram instabilidade por falhas no fornecimento de energia. No total, há 1.961 semáforos na Capital.



