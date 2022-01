Mesmo com tempo nublado, banhistas dão o primeiro mergulho do ano em Fortaleza

Os banhistas devem tomar medidas de segurança ao entrar no mar agitado. Na Praia do Futuro, placas sinalizam os locais mais perigosos para nadar

Fortaleza viu o ano de 2022 chegar com chuva e céu nublado, mas isso não impediu os banhistas de aproveitarem o feriado e dar um mergulho no mar. De acordo com Wellington Machado, gerente da barraca Itapariká, na Praia do Futuro, a movimentação começou a crescer a partir das 12 horas. Com banda de forró tocando ao fundo e funcionários pedindo comprovante vacinal na porta da barraca, o gerente se mostrava confiante para o movimento deste sábado, 1º, e durante todo o mês de janeiro.

Aliás, o clima nublado foi bem recebido por alguns banhistas, como a autônoma Elizete Dantas, 55, que foi à praia com marido, filho, nora e os três cachorrinhos.

A carioca Tatiana Ricci, 43, como “não há nada pra fazer em casa”, a opção é ir para a praia. Afinal, é momento de boas energias: “Se Deus quiser (esse ano vai ser melhor). Que as pessoas tomem mais juízo, usem máscara”, deseja para 2022. Para as irmãs Lana de Sousa, 44, e Lelia Paiva, 39, é hora de muita esperança.

Elas contam que têm como tradição ir à praia no dia 1º de janeiro. Ainda com a chuva abafando um pouco os planos, o costume foi mantido, mas garantindo todo o cuidado ― estavam esperando o mar ficar um pouco mais calmo antes de se aventurar na água.

Segurança na praia

Como o mar agitado, é muito importante que as pessoas procurem tomar banho em locais com guarda-vidas do Corpo dos Bombeiros. Na Praia do Futuro, por exemplo, existem postos de observação em toda a extensão da faixa de areia, além de placas vermelhas indicando os locais mais perigosos para banho.

Praia de Iracema

Do outro lado da cidade, a Praia de Iracema também esteve bem movimentada, com muitos vendedores ambulantes e policiais fazendo patrulha com motos nos espigões.

Apesar disso, alguns comerciantes, como a vendedora de coco Maria do Socorro Silva, classificaram o movimento como fraco, por ter começado mais durante a tarde. A expectativa, no entanto, era que o resto do dia convidasse mais pessoas para passear.

“A gente deseja que ocorra tudo bem com a vida da gente em 2022”, conta o vigilante Tissiano Lopes, 34, que foi à Iracema para tomar o primeiro banho de mar do ano com a esposa. (Com informações da repórter Alexia Vieira)