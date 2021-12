Ano Novo: Polícia Rodoviária do Ceará inicia operação por segurança em vias federais

A Operação se inicia nesta quinta-feira, 30, tendo como foco a segurança viária durante o Réveillon no Estado

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia, nesta quinta-feira, 30, a operação Ano Novo 2022, que tem como objetivo a garantir a segurança dos condutores em rodovias federais. Períodos festivos como Natal, Ano Novo e Carnaval são sempre marcados pelo aumento do fluxo de veículos circulando para os mais diversos destinos e, por causa disso, mais cuidados são destinados às vias.

LEIA MAIS| AMC monitora "rolezinhos" de motos com buzinaços e manobras perigosas em Fortaleza



A Operação Ano Novo, que também está alinhada à Operação Rodovida, constitui-se no somatório das ações operacionais de combate à criminalidade junto às atividades de educação para o trânsito, objetivando a redução da violência nesse meio.

LEIA MAIS| Governo Federal rejeita ajuda humanitária da Argentina a vítimas de chuvas na Bahia



Alguns temas que receberão destaque: ultrapassagem indevida, embriaguez ao volante, utilização do cinto de segurança, uso do capacete, excesso de velocidade, uso do celular enquanto dirige, entre outros. Condutas essas que, historicamente, provocam índices elevados de letalidade.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

LEIA MAIS| Retrospectiva 2021: confira as principais notícias de novembro



A Operação Ano Novo segue até às 23h59min de domingo, 2.



Restrição de Tráfego

• 31/12/2021 (sexta-feira): das 14 horas às 22 horas;

• 01/01/2022 (sábado): das 6 horas às 12 horas;

• 02/01/2022 (domingo): das 16 horas às 22 horas.



Durante esse período, ficam proibidos de circular, em rodovias federais de pista simples, os veículos passíveis ou não da Autorização Especial de Trânsito (AET) ou Autorização Específica (AE), cujo peso ou dimensão exceda qualquer um dos seguintes limites regulamentares:



• Largura máxima: 2,60 metros;

• Altura máxima: 4,40 metros;

• Comprimento total de 19,80 metros;

• Peso Bruto Total Combinado (PBTC) para veículos ou combinações de veículos: 57 toneladas.



Em caso de urgência, ligue 191.



Tags