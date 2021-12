Gato e teiú são resgatados pelo Corpo de Bombeiros em Crateús

Resgates aconteceram em localidades e horários distintos em Crateús nessa terça-feira, 28, por meio de ações do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE)

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) realizou duas ações de resgate de animais nessa terça-feira, 28, em Crateús. Nas ações, que aconteceram em horários diferentes, os agentes resgataram um gato, preso na laje de uma casa, e um teiú, que estava enroscado no sofá de uma residência.

No primeiro resgate, o CBMCE foi acionado por meio do número 193 por volta das 12 horas. Após o chamado, os agentes se dirigiram à rua Siqueira Campos no bairro, Ipase de Crateús. O gato se encontrava preso na laje do banheiro da solicitante.

De acordo com o sargento Marcelino, comandante da guarnição, da 2ª Companhia do 3º Batalhão de Bombeiros Militar, com sede em Crateús, os agentes subiram utilizaram uma escada e, com o auxílio de um cambão, tiveram acesso ao animal, que foi retirado sem ferimentos e entregue à dona.

No segundo resgate, onde o CBMCE também foi acionado pelo número 193, por volta das 15 horas, os a corporação se deslocou á rua Tabajaras, no bairro São Vicente, também em Crateús, para resgatar um teiú. O animal estava preso no sofá do solicitante.

Ainda de acordo com o sargento Marcelino, foi necessário cortar a parte do sofá que o animal estava preso para conseguir removê-lo. Na operação, também foi utilizado um cambão. Depois de finalizar o resgate, o animal foi colocado em uma gaiola e, posteriormente, devolvido pelos agentes ao habitat natural.

A guarnição que atuou nos resgates foi composta pelo sargento Marcelino, pelo soldado Robson e pelo soldado P. Castro da 2ªCia/3ºBBM, Quartel de Crateús, na viatura de Auto Bomba Tanque e Salvamento 01 (ABTS 01).

Prevenção

O Corpo de Bombeiros faz alguns alertas para quando a população encontrar animais silvestres. É necessário manter distância do animal e não tentar capturá-lo para não feri-lo ou machucá-lo. A principal ação é ligar para o Corpo de Bombeiros, pelo número 193, a fim de solicitar o resgate.

Aos condutores de veículos, o CBMCE orienta que quando animais forem visualizados nas vias de tráfego, é necessário reduzir a velocidade do veículo ou pará-lo totalmente para evitar acidentes e não machucar o animal, que, na maioria dos casos, acaba morrendo em decorrência dos ferimentos causados no momento do atropelamento.

O CBMCE também recomenda que poços, valas e cacimbas devem estar sempre cercados, sinalizados e tampados para se evitar situações de acidentes, uma vez que crianças são curiosas e animas são irracionais, não tendo noção de possível situações de perigo. A ligação para o 193 é gratuita e funciona 24 horas por dia, incluindo finais de semana e feriados.

Balanço

No ano de 2019, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) resgatou 3.919 animais em Fortaleza e no Interior do Estado. Já em 2020, o número aumentou para 5.217. Em 2021, de janeiro a novembro, já foram resgatados 5.827 animais pelo Corpo de Bombeiros em todo o Ceará.

