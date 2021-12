Funcionário é executado na entrada do trabalho, no bairro Luciano Cavalcante

Um homem foi executado na entrada do trabalho, no bairro Luciano Cavalcante, em Fortaleza, nesta quinta-feira, 30. A vítima usava o fardamento do local e chegava na porta de entrada quando foi abordada e morta.



O funcionário foi surpreendido pelo criminoso, que realizou disparos e fugiu. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o homem tinha 36 anos. As investigações seguem com o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

No local funciona um lava-jato e a vítima estava voltando do horário do almoço quando foi atacada. Câmeras de circuito de segurança flagraram o momento do crime.

