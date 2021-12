Sete aves silvestres são apreendidas pelo BPMA em Fortaleza

Seis tucanos e uma arara vermelha foram apreendidos pelo Batalhão de Polícia do Meio Ambiente (BPMA), da Polícia Militar do Ceará (PMCE), em Fortaleza

Nessa terça-feira, 28, o Batalhão de Polícia do Meio Ambiente (BPMA), da Polícia Militar do Ceará (PMCE), apreendeu sete aves silvestres após receber informações sobre um imóvel que estava abrigando os animais. Na residência, localizada no bairro Paupina, em Fortaleza, foram encontrados seis tucanos e uma arara vermelha.

De acordo com apuração feita pelos agentes, o propietário, responsável pela criação ilegal das aves silvestres, tem 58 anos e não possuía a devida documentação para ter os animais. Um procedimento sobre o fato foi lavrado em uma unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE).

As aves foram apreendidas e conduzidas para a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA), onde um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por crime ambiental foi feito contra o homem. Os animais silvestres, posteriormente, foram encaminhados para um parque ecológico.

Denúncias

A população pode contribuir com investigações por meio de denúncias que auxiliem os trabalhos policiais por meio do número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Ainda, informações podem ser repassadas pelo número (85) 3101 0181, número de WhatsApp por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

As informações também podem ser direcionadas para o telefone (85) 3247 2630, da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA), ou ainda pelo e-mail dpma.ceara@gmail.com. O sigilo e o anonimato são garantidos.

