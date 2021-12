Pistola, drogas e munições para fuzil são apreendidas no bairro Sapiranga

Uma pistola calibre 9mm com dois carregadores, munições para fuzil e o total de 358 gramas de maconha foram localizadas no bairro Sapiranga, em Fortaleza, nessa terça-feira, 28. O material foi apreendido por uma equipe da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) com apoio da Polícia Militar do Ceará (PMCE).

Conforme os agentes policiais, o material foi localizado em terreno baldio que estaria sendo utilizado para a comercialização de entorpecentes. As ofensivas na região contaram também com auxílio do trabalho de cães farejadores da Ronda de Ações com Cães (Roca) da PMCE.

O material apreendido foi encaminhado ao 13º Distrito Policial (DP), onde foi instaurado um inquérito policial para identificar o proprietário. As Forças de Segurança do Ceará mantêm o trabalho de policiamento na região com o intuito de identificar e capturar pessoas envolvidas em ações criminosas.

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), as denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia, ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

Ainda segundo a pasta, as denúncias podem ser encaminhadas ainda para o número (85) 3101-2050, do 13º Distrito Policial. O sigilo e anonimato são garantidos.



