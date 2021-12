Mulher é morta a pauladas por homem em situação de rua em Fortaleza

Uma mulher identificada como Simone Marcelino de Almeida, foi morta a pauladas, nessa segunda-feira, 27, por um homem em situação de rua. O crime aconteceu na rua Jaime Benévolo, Centro, em Fortaleza.



A vítima estava em um bar na rua Solon Pinheiro e teve a companheira agredida por um homem. Houve uma confusão no local. Quando a Polícia chegou ao bar, as duas teriam saído. O homem que agrediu a companheira de Simone foi encaminhado à delegacia.

Sobre o assunto Homem é morto a tiros na Feira da Parangaba

Após chacina, Sapiranga tem tiroteio e reforço no policiamento

Sem reagir, entregador de 25 anos é vítima de latrocínio no Planalto Ayrton Senna

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No momento que a viatura passava pela rua Jaíme Benévolo, os agentes visualizaram uma nova confusão e a mulher no chão. Conforme informações de moradores, as duas mulheres saíram do bar e se envolveram em outra confusão, desta vez, com pessoas em situação de rua. Um desses homens usou um pau para agredir Simone, que morreu no local.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) esteve no local realizando os primeiros levantamentos. O POVO procurou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) para mais informações e aguarda resposta.



Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags