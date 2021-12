Ceará: oito envolvidos com organizações criminosas são presos no Interior

Oito pessoas envolvidas com organizações criminosas no interior do Estado foram presas nesta quinta-feira, 9. As capturas ocorreram nos Municípios de Icó e Juazeiro do Norte. Foram apreendidos entorpecentes, um revólver, celulares e máquinas para operações com cartões. A ofensiva foi resultado de uma força-tarefa coordenada pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), com o apoio da Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE).

LEIA TAMBÉM | Mil quilos de cocaína em Chaval: apreensão é a maior das forças policiais do Ceará

A Operação Hydra cumpriu três mandados de prisão temporária e quatro de prisão preventiva, além de prender dois suspeitos em flagrante. Cerca de 80 policiais civis foram mobilizados com a finalidade capturar os suspeitos, com o objetivo de retirar de circulação membros de grupos criminosos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As investigações sobre a organização criminosa tiveram início no último mês de setembro após uma tentativa de homicídio em Icó, conforme informações policiais. Com base em prisões realizadas, os agentes de segurança identificaram todos os alvos presos hoje, pertencentes à mesma organização criminosa.



Sobre o assunto 13 suspeitos de homicídios e tráfico de drogas são presos em Fortaleza

Homem suspeito de estuprar enteada é preso em Santana do Cariri

Motorista é detido após furtar grama do Palácio da Abolição, em Fortaleza

Tenha acesso a todos os colunistas. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags