Chove em Fortaleza no início da manhã desta terça-feira, 28

Seguindo a previsão de tendência de chuvas no litoral nesta terça-feira, 28, Fortaleza registrou precipitações nas primeiras horas da manhã. Moradores de bairros como Vila Velha, Henrique Jorge, São João do Tauape e Conjunto Ceará observaram chuvas e céu nublado.

Sobre o assunto Zona de convergência causa fortes chuvas na Bahia, mas perde impacto no Ceará

Quase 130 municípios cearenses registram chuvas em 24 horas

Enchentes na Bahia: o que está acontecendo e como ajudar?

No Ceará, a tendência de chuvas também é prevista pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) para as regiões do sul do Sertão Central e dos Inhamuns, além do Cariri. “Em geral, as chuvas previstas ocorrerão em virtude de áreas de instabilidade, bem como em razão de efeitos locais, como temperatura, relevo e umidade”, explica a fundação.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Durante esta última semana de 2021, a Funceme explica que a tendência é de redução das chuvas. Entre domingo e segunda, 150 municípios registraram precipitações. Entre segunda e esta terça-feira, 15 municípios até às 9h36 tiveram chuvas, de acordo com o calendário de chuvas no site da fundação. Já na quarta-feira, 29, a previsão é de céu parcialmente nublado ou poucas chuvas em todas as regiões.

As chuvas desses dias têm relação com as áreas de instabilidades formadas devido à presença da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS). Segundo a Funceme, a ZCAS “é uma banda de nuvens com orientação noroeste-sudeste, se estendendo da região amazônica até o sudeste do Brasil, podendo também alcançar o sul do Nordeste, como atualmente”.

Na Bahia, a ZCAS tem causado chuvas torrenciais e graves enchentes, deixando mais de 30 mil desabrigados. A Funceme indica que, no Ceará, o sistema não tem a tendência de trazer tempestades.



Tags