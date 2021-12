Rodoviária de Fortaleza tem movimento intenso na véspera de Natal

O Terminal Rodoviário Engenheiro João Thomé registrou intenso movimento de passageiros em todas as plataformas, com quase todas as passagens intermunicipais para o dia 24/12 já esgotadas; passageiros relataram insegurança por falta de distanciamento social e uso correto das máscaras

O Terminal Rodoviário de Fortaleza Engenheiro João Thomé, localizado na avenida Borges de Melo, registrou intenso movimento de passageiros nesta sexta-feira (24/12), com a maioria dos bilhetes intermunicipais esgotado para a véspera de Natal. A principal queixa dos passageiros que precisaram passar pela rodoviária nesta data se resumiu na insegurança devido à falta de distanciamento social e o uso incorreto de máscaras.

Apesar das empresas de transporte terem disponibilizado 520 passagens extras, já não era mais possível encontrar passagem para destinos intermunicipais como Canindé, Paraipaba e Sobral. Entre as 15 empresas de transporte que operam na rodoviária de Fortaleza, os poucos bilhetes que ainda restam estão disponíveis apenas para horários noturnos como para viagens depois das 22 horas

Se comparado a 2020, houve um aumento de 55,36% no número de passageiros na véspera de Natal. Porém, o movimento ainda está 8,61% abaixo do que era comum ser registrado nesse período antes da pandemia. As informações são da Coordenadoria de Transporte da Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce).

Rodoviária de Fortaleza: passageiros relatam insegurança com distanciamento social

Com destino para passar a véspera de Natal em Canindé, local em que as passagens já estão esgotadas, o recepcionista Alyson Braz, de 23 anos, contou que já tem o costume de viajar todos os anos na data para encontrar os familiares, especialmente sua mãe e seus irmãos. No entanto, ele ainda se sente inseguro com a falta de distanciamento social adequado na rodoviária.

"Esse ano estou achando o movimento relativamente tranquilo, porém, ainda me sinto inseguro vendo boa parte das pessoas não cumprindo o distanciamento social, sentadas uma em cima das outras e abaixando as máscaras. Apesar do receio, estou feliz de passar o natal com minha família e espero que em 2022 tudo isso acabe de vez", relatou Alyson.

Para a técnica de enfermagem Renata Rocha, de 22 anos, é a primeira vez em que ela realiza uma viagem na véspera de Natal e seu destino é Paraipaba, na praia de Lagoinha, município com passagens também esgotadas. "É a primeira vez que viajo para passar o Natal fora e estou achando a movimentação de pessoas intensa, o que me deixa insegura pela falta de costume", contou Renata. É a primeira vez que a técnica de enfermagem Renata Rocha, de 22 anos, viaja na véspera de Natal (Foto: Thais Mesquita / O POVO)



