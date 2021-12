Para festas de Natal, 57 mil passageiros devem embarcar na rodoviária de Fortaleza

Cerca de 57 mil passageiros devem embarcar na rodoviária de Fortaleza, o Terminal Rodoviário Engenheiro João Tomé, entre os dias 21 e 27 de dezembro para destinos intermunicipais e interestaduais. O número representa um aumento de 57% em relação ao fluxo normal, mas ainda abaixo do registrado antes da pandemia de Covid-19.

De acordo com a Coordenadoria de Transporte da Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce), o dia com maior fluxo de passageiros será na quinta-feira, 23. São esperados 10 mil passageiros somente nesta data.

O movimento ainda está 8,61% abaixo do registrado no mesmo feriado em 2019, antes da pandemia da Covid-19. Já se comparado com o ano passado, há um aumento de 55,36% no número de passageiros.

Para atender à alta de embarques, as empresas de transporte disponibilizaram 520 viagens extras, número que pode aumentar de acordo com a demanda. Estima-se que até o término do período, somadas as viagens normais e extras, 1.612 viagens sejam realizadas durante os sete dias, o que representa um aumento de 48% nas viagens normais.

Destinos mais procurados

Dentro do Ceará, até o momento, os viajantes buscam mais as cidades de Sobral, Juazeiro do Norte, Itapipoca, Canindé e Iguatu.

Já entre os destinos interestaduais são Teresina (PI), Natal (RN), Recife (PE), Parnaíba (PI) e João Pessoa (PB).

Dicas para evitar problemas de última hora

Compre as passagens com antecedência;

Chegue à rodoviária com 1h de antecedência ao embarque e dirija-se ao embarque com 30 minutos de antecedência;

Confira a documentação necessária para o embarque, principalmente das crianças;

Cheque se todas as bagagens estão devidamente identificadas com nome, telefone e endereço.

A administração dos terminais garante que tem adotado os cuidados sanitários exigidos nos protocolos governamentais. O uso de máscara é obrigatório no terminal e dentro dos ônibus. O distanciamento, para evitar aglomerações, também é aconselhado.

Contatos úteis

Terminal Rodoviário Engenheiro João Tomé: (85) 3256 2040 e (85) 3256 5786 e o site www.rodoviariafortaleza.com

Juizado de Menores (para documentação de crianças e adolescentes viajando desacompanhados dos pais): (85) 3231-1015

