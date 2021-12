CPChoque da PM distribui 3 toneladas em cestas básicas em comunidades carentes

O Comando de Policiamento de Choque (CPChoque) da Polícia Militar realizou a doação de mais de três toneladas em cestas básicas para famílias de comunidades carentes dos entornos das unidades que compõem o CPChoque. Ao todo, 257 famílias foram contempladas pelas doações do CPChoque, do Comando Tático Motorizado (Cotam), do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e do Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (Bepi).



São famílias de comunidades como as do “Caroço”, “Cocos” e “Embratel”, no bairro Praia do Futuro, onde fica a sede do CPChoque. Também foram contemplados moradores de comunidades carentes do bairro Jaçanaú, em Maracanaú (Região Metropolitana de Fortaleza), onde fica a sede do Bepi. Também foram feitas as entregas de cestas básicas em cidades como Quixadá (Sertão Central), Aracati (Litoral Leste) e Limoeiro do Norte (Vale do Jaguaribe).

A iniciativa da campanha "Choqueano Amigo" partiu do comandante do CPChoque, o tenente coronel Sampaio, que, conforme divulgou a PM, convidou os seus comandados a arrecadar valores para a compra dos alimentos e distribuí-las nas comunidades.



