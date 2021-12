Receita Federal encontra 17 documentos falsos em encomenda enviada para Fortaleza

A Receita Federal encontrou e apreendeu 17 carteiras de identidade falsas na manhã desta quinta-feira, 23, em uma encomenda enviada do município de Formosa, em Goiás (GO), com destino a Fortaleza.

O material foi descoberto pela Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho, da Receita Federal.

Conforme a entidade, os documentos eram supostamente emitidos no Distrito Federal (DF), São Paulo (SP) e Goiás (GO) e, provavelmente, seriam usados para práticas de fraudes no comércio e instituições financeiras. Os documentos falsos foram enviados à Polícia Civil do Ceará (PC-CE), que fará a investigação.

