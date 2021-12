Dois pernambucanos são presos com 45 quilos de drogas no Cariri

Dois homens naturais de Pernambuco foram presos nessa terça-feira, 21, no município de Barbalha, na região do Cariri. Eduardo Soares Santos, 31, e Welton Geovane Lima dos Santos, 33, transportavam 45 quilos de maconha em um veículo quando foram abordados por agentes da Polícia Civil. A dupla foi autuada em flagrante pelo crime de tráfico interestadual de drogas.

Além dos entorpecentes, foram apreendidos R$ 343 em espécie, dois celulares e o veículo em que os dois estavam. A dupla e o material foram levados para a Delegacia Regional de Juazeiro do Norte. Autoridades policiais seguem investigando o destino das drogas.

Outras apreensões

Ainda na tarde de ontem, investigadores do Núcleo de Combate ao tráfico de Drogas (NCTD) deram cumprimento a um mandado de busca e apreensão em um imóvel localizado no bairro João Cabral, em Juazeiro do Norte. O local seria um ponto de venda de drogas.

Durante uma vistoria no imóvel, foram encontrados dois tabletes de cocaína, pesando cerca de dois quilos, 181 gramas de crack, divididos em papelotes, além de um colete balístico, uma balança de precisão e vários acessórios para a comercialização dos entorpecentes. O material foi apreendido e levado para a Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, onde um inquérito policial foi instaurado a fim de identificar os proprietários do material ilícito.

Denúncias

A Polícia Civil ressalta que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que possam auxiliar os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas pelo número (88) 99861 6987, que é o WhatsApp do Núcleo de Combate ao Tráfico de Drogas (NCTD) do Cariri, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem de áudio, de texto ou vídeo.

As informações também podem ser repassadas para o número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS, ou para o (85) 3101 0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos.



