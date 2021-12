Defesa de cerimonialista diz que houve desorganização e não crime, e vítimas serão ressarcidas

O advogado de defesa da cerimonialista Stephanie Ellus, que foi denunciada por casais e empresas que contrataram o bufê, após não cumprir com os acordos. No sábado, 18, um casal de noivos foi avisado sobre o cancelamento da festa do casamento duas horas antes do evento. Outras pessoas prestaram queixa em unidades da Polícia Civil sobre o caso.

O advogado George William, em entrevista ao O POVO, relatou que a cerimonialista está em casa e que não houve situação de crime. Ela foi à delegacia para prestar esclarecimentos. "Ela não foi presa e não houve situação de flagrante", explica.

Segundo a defesa, o motivo para que não fossem firmados os contratos foi a desorganização financeira, que não caracteriza crime. "Ela não conseguiu cumprir. Ela ofereceu outro evento e a noiva não aceitou", disse.

George William afirma que Stephanie deve realizar um levantamento financeiro e uma organização dos valores para a possibilidade do ressarcimento das vítimas. Ele relata que em um dos casos houve um acordo com o pagamento de parte dos valores e, mesmo assim, a vítima foi até a unidade de Polícia Civil informando que foi lesada.

Kelly de Sá e Bosco Gadelha souberam do cancelamento da festa de casamento duas horas antes do evento. Os dois se casaram na igreja e até o buquê foi obtido de última hora. Depois da repercussão do caso, nas redes sociais, outras pessoas que teriam tido eventos cancelados procuraram a Polícia. Um dos casos envolve uma festa de confraternização que havia sido paga e foi cancelada. Outro caso seria um casal de noivos que está com o casamento marcado e não conseguia mais falar com a cerimonialista. As pessoas buscaram as delegacias. A cerimonialista foi até a unidade da Polícia Civil para prestar esclarecimentos, mas não ficou detida.



