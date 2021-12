Golpe do Buffet: cerimonialista acusada de calotes é levada à delegacia nesta terça, 21

A cerimonialista Stephanie Ellus, responsável pelo buffet Espaço dos Sonhos, foi levada à delegacia na manhã desta terça-feira, 21. Localizado no bairro da Parangaba, em Fortaleza, o estabelecimento prometia serviços completos a clientes que planejavam seus casamentos e festas de várias naturezas.

O serviço tinha boas avaliações e, em seu perfil profissional no Instagram, Stephanie compartilhava fotos e vídeos de eventos e depoimentos de clientes satisfeitos. A fama do espaço ficou ainda maior — porém negativa — nos últimos tempos quando, depois de ser acusada de uma série de calotes, a profissional passou a não responder às mensagens e ligações.



Segundo apuração do O POVO, Ellus estaria no mercado há aproximadamente cinco anos e tinha boas referências. Após o início dos supostos golpes, as noivas que não receberam reembolso criaram um grupo no WhatsApp para facilitar a comunicação e fortificar os processos que irão mover coletivamente contra a cerimonialista. O ambiente virtual já conta com mais de 30 pessoas.

A operadora de telemarketing Valquiria, 29, uma das noivas que denunciam o golpe, relata o receio das demais com a possibilidade de a responsável não as reembolsar. "Não sei se, de repente, ela possa ter passado alguma coisa, algum bem que ela tinha no nome dela pra alguém, e a Justiça verificar que ela não tem como pagar, e a gente sair no prejuízo, infelizmente. Está todo mundo decepcionado com ela, ela estragou a carreira porque ninguém vai mais confiar", diz.

A gerente de loja Nathália de Lacerda, 39, fechou contrato com o buffet para realizar a sua festa de aniversário de 40 anos, que iria acontecer no próximo ano. Depois de saber das notícias sobre o golpe, ela conta que ficou insegura sobre o evento. "Combinei com ela para fazer o meu aniversário de 40 anos e passei R$ 3 mil no cartão de crédito. Passei tudo no crédito parcelado em 12 vezes e agora já estou na sétima prestação. Eu fiquei realmente assustada, apreensiva porque, apesar de a minha festa ser ano que vem, eu não sei se ela vai arcar, e eu também nem quero mais que ela arque”, afirma.

Prejuízo

No grupo de WhatsApp, os integrantes fizeram uma lista em que dispuseram os valores que pagaram à cerimonialista. Somando os valores, a quantia passa dos R$ 90 mil. O perfil da página Espaço dos Sonhos do Instagram foi desativado e O POVO chegou a tentar contato com a cerimonialista nas redes sociais, mas as ligações não foram atendidas e a não houve resposta às mensagens.

08/07/2020- Cíntia e Danilo

Empréstimo R$ 9.000.00

18/12/2021 - Vanessa e David

Cerimonial R$ 700

100 kits doces R$ 140

200 caixetas R$ 120

07/01/22 - Lara pago R$ 2.100 (cerimonial + painel de LED)

08/01/22 - Suzana Pago R$ 1.900,00

Cerimonial R$ 600,00

Garçons R$ 1.300,00

08/01/22 - Natália Brito Pago R$ 1.100,00

Cerimonial do dia + parte da decoração + segurança armado

24/01/22 - Larisse Pago R$ 1.100,00

Cerimonial e decoração

17/02/22 - Ingryd Pago R$ 500,00

Cerimonial do dia

12/03/22- Jéssica pago 1000,00

Cerimonial do dia

26/03/22 - Dayane pago R$ 3.800,00

Buffet Completo, Cerimonial do dia

09/04/22 - Lívia Pago R$ 5.990,00

Festa completa

14/04/22 - Leonor

R$ 700,00

telefone: 85 985173794

Cerimonial do dia

23/04/22 - Geovana pago R$ 700,00

Cerimonial do dia

28/05/2022 - Lorena pago R$ 600,00

Cerimonial do dia

16/07/22 - Kamilla pago R$ 700,00

Cerimonial do dia



17/07/22 - Karine pago R$ 800,00

Cerimonial do dia + 2 seguranças armados

22/07/22 - Keyla pago R$ 6.600,00

Cerimonial, decoração igreja e buffet

10/09/22 - Alejandra pago R$ 600,00

Cerimonial dia (Pago à vista) 85 98959-6335

10/09/22 - Fernanda pago R$ 4.500,00

Festa Completa R$ 5.990,00

18/11/22 - Dayane - pago

R$ 600,00 Cerimonial dia

00/00/00 - Lídia pago R$ 700,00

Sem data marcada: Cerimonial do dia

Data dia 20 ou 27 de agosto de 2022 (faltava definir)

Tarcilane Araújo - pago 600,00 - Cerimonial do dia

28/11/21 - Vitória Jéssica: Pago 6.300,00 Pacote Premium, decoração, buffet, doces, etc..



06/11/2021- Lívia:

Pago: R$6.500, pacote luxo, decoração igreja e buffet, doces finos, garçons, climatizadores, cerimonial, etc.

30/04/22 - Sarah: cerimonial do dia R$700,00

30/04/22 - Juliana : cerimonial do dia R$600,00,

Decoração igreja R$ 700,00, embalagem de bem casados 120.

00/00/00 - Stela: cerimonial do dia R$ 600,00

23/07/2022 - Thalia: Cerimonial, buffet, decoração (igreja e espaço), doces, embalagens de doces, bolo fake, etc.. R$ 6950,00



19/03/2022 - Ana carolina bruno R$ 900,00

Cerimonial do dia, bolo fake e caixetas.



17/03/2022 Maíza De Sousa Nogueira R$ 3700,00

19/03/2022 - Licia Souza Oliveira - R$500,00

11/06/2022 - Marina

700,00 cerimonial

4490,00 buffet completo (exceto espaço e decoração )

05/02/2022 - Ester

700 cerimonial

06/10/2022

Nathália de Lacerda

Festa de aniversário completa/decoração / bolo/ salgados 4 horas de festa com som ambiente

12/03/22 Thais Montenegro

Pago cerimonial :600,00

Pago parte da decoração:1.000

Felipe Melo Buffer completo, decoração. Pacote promocional 2021/2022 incluso buffet decoração animação ou dj, fora os cortesias que ela prometeu como centro de mesa, algodão doce crepe. Pago 4.000,00

Aniversário de 1 ano para o dia 26/12/2021

00/00/00 - Branda Vasconcelos: cerimonial do dia R$ 600,00

19/03/2022 Vitória Régia buffet completo, valor de 3000 pago na hora no cartão de crédito 992075997

02/07/2022 - Livia Moreira / Cerimonial do dia + telão total 1.200,00

10/04/2022 - Tainan - Cerimonial do dia - R$ 1.000,00 (pago a vista)

15/01/2022- Taynara Caetano- cerimonial do dia- R$ 600,00 ( pago a vista)

18/11/2022

Barbara Souza valor pago 5 mil buffet completo, cerimonial do dia

13/05/22 - Amanda Machado cerimonial + decoração igreja R$1100

02/10/2022 - Cerimonial do dia + 2 seguranças + 100 trouxinhas para bem casados

Valor pago: R$ 590,00

Repercussão

O golpe começou a ter repercussão após o caso dos noivos Kelly de Sá e Bosco Gadelha, que receberam a notícia do cancelamento do buffet 2 horas antes do casamento. No contrato que foi assinado pelo casal, estavam incluídos o buquê, um buffet para 100 pessoas, 100 bem casados, um DJ, a decoração e o bolo falso de casamento. Além de R$ 600 para a cerimonialista, o casal pagou R$ 3 mil pelo pacote.

(Colaborou Luciano Cesário)

