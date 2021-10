Grávida de três meses, noiva dirige até o próprio casamento após ter 20 corridas canceladas por aplicativo

No último sábado, 16, a pernambucana Nathália Andrade precisou dirigir até o próprio casamento. A advogada, que está grávida de três meses, teve cerca de 20 corridas recusadas por aplicativos de transporte em Brasília, no Distrito Federal. A noiva dirigiu por 25km de salto, véu e grinalda para chegar até a cerimônia - e ainda desembarcou com mais de uma hora de atraso.

Segundo o portal R7, o planejamento precisou ser alterado um dia antes do casamento por causa da previsão de chuva na região. A cerimônia foi transferida para a parte interna do estabelecimento reservado, ocupando também o local em que a noiva iria se arrumar para a ocasião. Como solução, Nathália precisou se aprontar para o grande dia na casa de um dos convidados.

Com o início do casamento marcado para 17h, a cerimonialista pediu que a noiva já estivesse no local às 17h20. Às 16h50, Nathália e as madrinhas começaram a chamar um carro por aplicativo, mas nenhuma obteve sucesso.

"Fazia tempo que não pegava serviço de aplicativo, achei que seria rapidinho. A única coisa que a cerimonialista me recomendou várias vezes foi que não chegasse atrasada por causa da juíza de paz. Começamos a pedir carro, de várias empresas. Eles começaram a não aceitar”, lembra a advogada.

Após 20 pedidos recusados, a Nathália assumiu o volante até a cerimônia, já que suas acompanhantes vinham de Recife e não conheciam o trânsito da cidade. "Estava enjoada, preocupada com o bebê, levando o celular na mão, com medo de ser multada", desabafa.

A noiva chegou no local do casamento às 18h20, com mais de uma hora de atraso. "Todos já estavam no casamento. O meu noivo, Felipe Barbosa, já estava nervoso achando que eu havia desistido", relembrou Nathália ao portal G1. Apesar do susto, a advogada conseguiu casar, conforme planejado.





