O que abre e fecha em Fortaleza no feriado de Natal; sexta (24/12) e sábado (25/12)

Apesar do feriado ser apenas no sábado, 25, alguns órgãos e estabelecimentos fecham as portas ou funcionam em horário diferenciado já na sexta, 24

Nos dias 24 e 25 de dezembro é comemorado o Natal, festa mundialmente conhecida que representa muito movimento para o comércio do Ceará. Apesar de o feriado ser apenas no sábado, 25, alguns órgãos e estabelecimentos fecham as portas ou funcionam em horário diferenciado já na sexta, 24. No Centro da Cidade, o horário já fica amplicado a partir desta quinta, 23. Veja os horários de funcionamento e o modo de operação de alguns setores nas datas abaixo.

Independente da religião, praticamente todas as pessoas celebram as festividades natalinas, cada família à sua maneira. As festas começam na véspera de Natal, dia 24 de dezembro, quando as pessoas se reúnem para a ceia e trocam presentes. No cristianismo, a palavra Natal significa “nascimento” e celebra o dia em que o Menino Jesus nasceu.

Supermercados

Na sexta, 24, os supermercados funcionam normalmente, segundo o horário definido pelas próprias instituições. De acordo com a Convenção Coletiva de Trabalho, os supermercados de Fortaleza só fecham nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro, em todos os demais feriados o funcionamento é normal.

Agências bancárias

De acordo com a Resolução 2.932, de 28.02.2002, do Conselho Monetário Nacional, no dia 24 de dezembro será estabelecido horário especial de funcionamento, mas os bancos devem garantir o mínimo de duas horas de atendimento ao público, ou seja, das 10 às 12 horas. O sábado, 25, não é considerado dia útil para fins de operações praticadas no mercado financeiro e de prestação de informações ao Banco Central do Brasil. Assim, não haverá atendimento aos clientes.



Órgãos federais e repartições públicas

A Portaria nº 430, de 30 de dezembro de 2020, do Ministério da Economia, define os feriados nacionais e pontos facultativos no ano de 2021. De acordo com o inciso XIV, do artigo 1º, o dia 24 de dezembro é véspera de Natal e portanto é ponto facultativo após às 14 horas. Ficando a cargo dos órgãos definir o horário de encerramento do expediente. No dia 25, não haverá funcionamento.



A lei define quais datas deverão ser observadas pelos órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo. A exceção são serviços essenciais à população, como hospitais, que seguem funcionando sem comprometimento das atividades públicas.





Ônibus

A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) programou a frota de ônibus de modo especial para a véspera de Natal. Neste dia 24 de dezembro, será disponibilizada uma reserva de 62 ônibus para atender os passageiros do transporte público de Fortaleza. No dia 25 dezembro, a frota de ônibus programada é igual aos domingos e outros feriados.



Postos de gasolina

Os postos de gasolina terão funcionamento normal em todo o estado. Conforme o Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis Minerais do Estado do Ceará (Sindipostos), alguns abrem às 6 horas e fecham às 22 horas, mas outros postos, especialmente em autoestradas, funcionam 24 horas.



Lotéricas

De acordo com o Sindicato das Empresas Lotéricas e Similares do Estado do Ceará (Sindiloce), o funcionamento das lotéricas no feriado é de escolha de cada unidade, seguindo acordo com funcionários. Para o órgão, porém, dificilmente um empresário abrirá sua franquia no dia 25.

Seguindo orientação da Caixa Econômica Federal, na sexta, 24, as lotéricas não terão seu horário de funcionamento alterado, no entanto, o pagamento de boletos bancários encerrarão às 14 horas. Outros serviços continuam normalmente até o fim do dia.

Metrofor

Na sexta, 24, e no dia 31 de dezembro as linhas operadas pelo Metrofor em Fortaleza funcionarão normalmente até às 20 horas, quando terão a operação reduzida; no sábado, 25, e dia 1º de janeiro, feriado do Dia Internacional da Fraternidade Universal, não haverá funcionamento do transporte. O mesmo ocorre para as linhas da região do Cariri e de Sobral. Confira os horários de circulação das linhas no site do Metrofor.



Centro Fashion Fortaleza



Desde o dia 7 deste mês, o Centro Fashion Fortaleza ampliou seu horário de funcionamento, das 9 às 20 horas. A extensão do horário permanece até sexta, 24, véspera de Natal. Os boxes não serão abertos no sábado, dia 25.

Lojas do Centro

Desde quinta, 23, as lojas de rua do Centro de Fortaleza ficam abertas até as 19 horas, e na sexta-feira, 24, até às 18 horas. O horário foi estendido para atender à demanda de consumidores.



Shopping Parangaba

Na sexta, 24, as lojas e quiosques estarão abertas das 9 às 18 horas e a praça de alimentação das 10 às 18 horas. No sábado, 25, lojas e quiosques não abrirão, e a praça de alimentação funcionará das 10 às 22 horas de forma facultativa. O cinema (UCI) funcionará normalmente, de acordo com os horários das sessões.

Shopping Del Paseo

Na sexta, 24, véspera de Natal, o horário de funcionamento será das 9 às 18 horas para as lojas e quiosques, a praça de alimentação vai atender das 10 às 18 horas. No feriado de Natal, 25, o Shopping estará fechado.

Shoppings Riomar

No dia 24, o horário será diferenciado, os shoppings RioMar Fortaleza e o RioMar Kennedy estarão abertos desde 9 horas e fecharão às 18 horas. Já no dia 25 de dezembro, as lojas e os quiosques estarão fechados, mas as operações de lazer e de alimentação terão funcionamento facultativo.

Shopping Eusébio

No dia 24 de dezembro, o funcionamento será das 10 às 18 horas. No Natal, dia 25 de dezembro, as lojas estarão fechadas.



Shoppings da Rede Ancar Ivanhoe

Para este fim de ano, os shoppings da rede Ancar Ivanhoe estão funcionando com horários especiais. North Shopping Fortaleza, North Shopping Jóquei, North Shopping Maracanaú e Via Sul Shopping abrem às 9 horas. A medida se estende até o dia 2 de janeiro. No dia 24, lojas e quiosques funcionarão das 9 às 18 horas; a praça de alimentação abre às 10 horas e fecha às 18 horas. Sábado, dia de Natal, as lojas e quiosques estarão fechados, no entanto, a praça de alimentação funcionará das 10 às 22 horas.

Shopping Benfica

Na véspera de Natal, dia 24 de dezembro, o funcionamento será das 9 às 18 horas, e a praça de alimentação abre das 10 às 18 horas. No Natal, dia 25 de dezembro, as lojas estarão fechadas, e a praça estará funcionando das 11h30min às 22 horas.

Shopping Iguatemi

As lojas e quiosques do centro comercial abrirão das 9 às 22 horas na véspera de Natal, 24. No dia 25, as lojas fecham, mas as operações da praça de alimentação e restaurantes têm funcionamento facultativo.

Shopping Aldeota



No dia 24 de dezembro, o funcionamento será das 10 às 18 horas. No Natal, dia 25 de dezembro, as lojas estarão fechadas.





