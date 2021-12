França inicia campanha de vacinação anticovid para crianças de 5 a 11 anos

A França iniciou nesta quarta-feira, 22, a campanha de vacinação contra a Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos, anunciou o ministro da Saúde, Olivier Véran.

"Abrimos a vacinação oficial para as crianças nesta faixa etária", declarou o ministro ao canal BFMTV-RMC, antes de informar que a dose de reforço ainda não foi ampliada aos adolescentes.

A ministra do Trabalho, Élisabeth Borne, pediu às empresas que "acelerem" o recurso do teletrabalho contra a covid-19, com um apelo para que se preparem "a partir de agora para reforçar" a medida após as festas de fim de ano, com o objetivo de 3 a 4 dias por semana.

A onda de contágios provocada pela variante Ômicron avança com rapidez na França, a poucos dias do Natal, e quase 20% dos casos positivos de covid-19 no país correspondem a esta cepa muito contagiosa, contra 10% no fim de semana passado.

A taxa de incidência da Covid-19 alcançou um recorde na França, com 545 casos por semana a cada 100.000 habitantes e quase o dobro em Paris.





