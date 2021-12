Lojas do Centro estendem horário às vésperas do Natal

A partir de amanhã, quinta-feira, 23, as lojas de rua do Centro de Fortaleza ficam abertas até as 19h, e na sexta-feira, 24, até às 18h. A ideia é atender a demanda de consumidores que deixam para fazer as compras de última hora.

A informação é da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Fortaleza. Conforme a entidade, a Campanha Natal de Prêmios, que sorteia casa mobiliada e se encerra no dia 24 de dezembro, torna-se atrativa para clientes.

Para participar do sorteio, a cada R$ 50 em compras, o cliente recebe um cupom e concorre a uma casa mobiliada e cinco TVs de 43 polegadas.

Se efetuar o pagamento na máquina da Rede ou Rede Pop, triplica as chances (três cupons). E se realizar o pagamento com o cartão Mastercard, na máquina da Rede ou Rede Pop, ganha cinco cupons a cada R$ 50.

Mas os cupons e notas fiscais devem ser cadastrados no site www.cdlfor.com.br até 28 de dezembro de 2021.

Os vencedores serão conhecidos no dia 6 de janeiro, às 11h, durante sorteio realizado na sede da CDL de Fortaleza, localizada na rua 25 de Março, 882, Centro.

A campanha Natal de Prêmios Fortaleza é realizada pelo Instituto CDL de Cultura e Responsabilidade Social com o apoio da CDL de Fortaleza e Mastercard e o patrocínio da Rede e Rede Pop.

