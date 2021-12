Shoppings de Fortaleza ampliam horário de funcionamento; confira

Shoppings de Fortaleza ampliam horário de funcionamento para as compras de fim de ano, decisão é feita com o objetivo de aquecer o comércio com as compras de fim de ano.

Sobre o assunto Robô gatinho vai atender clientes em shopping de Fortaleza

Fluxo de pessoas no varejo sobe, mas lojas de rua perdem público ante 2020

Abrasce projeta alta de 16% nas vendas de Natal nos shoppings ante 2020

Confira os horários

Shopping Iguatemi

O Shopping Iguatemi Fortaleza anunciou que ampliará seu horário de funcionamento a partir deste sábado, 18, de 9h às 22h. As lojas e quiosques do centro comercial abrirão das 9h às 22h a partir deste sábado, 18, e seguirão este horário até a véspera de Natal, dia 24. A única exceção é o domingo, 19, quando as lojas funcionarão das 12h às 21h, também tendo o horário padrão estendido.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Já no dia 25, feriado de Natal, as lojas fecham, mas as operações da praça de alimentação e restaurantes têm funcionamento facultativo. O mesmo acontece no feriado do dia 1º de janeiro. No último dia do ano, 31 de dezembro, o horário será diferenciado: lojas funcionarão das 9h às 18h e serviços de alimentação também encerrarão suas atividades às 18h, com exceção dos restaurantes que realizarão celebração de Réveillon.

Shoppings RioMar



Os shoppings RioMar Fortaleza e o RioMar Kennedy estão com horário de funcionamento ampliado para as compras de final de ano a partir deste sábado, 18, com abertura a partir das 9h, de segunda a sábado, e no domingo, às 12h. Nos dias 24/12 e 31/12, véspera de feriado, o horário também será diferenciado e os shoppings fecharão às 18h. Já nos dias 25/12 e 1º/01/2022, as Lojas e os quiosques estarão fechados, mas as operações de lazer e de alimentação terão funcionamento facultativo.

Shopping Del Paseo

O Shopping Del Paseo vai ampliar o seu horário de funcionamento a partir deste sábado, 18. As lojas e quiosques estarão abertas de 09h às 22h e seguirão este horário até o dia 23 de dezembro. Já no domingo (19), o funcionamento será das 09h às 21h.



Na véspera de Natal (24/12) e Ano Novo (31/12) o horário será de 09h às 18h para as lojas e quiosques e a praça de alimentação vai atender de 10h às 18h. No feriado de Natal (25/12) e 1º de janeiro, o Shopping estará fechado.

Shopping Benfica

O Shopping Benfica funcionará em horário especial, na semana que antecede ao Natal e também o Revéillon. De 18 a 23 de dezembro, o Shopping Benfica abrirá 1h mais cedo, às 9h da manhã e fechará às 22h e no domingo, das 12h às 21h. A praça de alimentação funcionará das 10h às 22h. Na véspera de Natal, dia 24 de dezembro, o funcionamento será das 9h às 18h e praça de alimentação será das 10h às 18h. No Natal, dia 25 de dezembro, as lojas estarão fechadas e as lojas da praça estarão em funcionamento das 11h 30 às 22h, de acordo com cronograma do dia.



O dia de réveillon também terá funcionamento diferenciado, sendo das 9h às 18h e a praça de alimentação, das 10h às 18h. No 1º dia de janeiro de 2022, as lojas estarão fechadas e as da praça funcionarão, de acordo com o cronograma do dia, das 11h 30 às 22h.



A programação de horários e funcionamento estão divulgadas no site.

Shopping Aldeota

O shopping Aldeota também ampliou o seu horário de funcionamento 18/12 (sáb): 10h às 22h (lojas e praça de alimentação); 19/12 (dom): 13h às 19h (lojas)/11h às 19h (praça de alimentação); 20, 21, 22 e 23/12: 10h às 22h (praça e lojas); 24 e 31/12 (sexta): 10 às 18h; 25/12 e 01/01: fechado.

North Shopping e Via Sul Shopping

Para este final de ano, os shoppings da rede Ancar Ivanhoe divulgam seus horários especiais de funcionamento. North Shopping Fortaleza, North Shopping Jóquei, North Shopping Maracanaú e Via Sul Shopping abrem mais cedo nas próximas semanas.

North Shopping Fortaleza

De 18 a 23 (sábado a quinta) – Lojas e quiosques de 9h às 23h

Dia 24 (sexta) – Lojas e quiosques de 9h às 18h; Alimentação de 10h às 18h

Dia 25 (sábado) – Lojas e quiosques fechados; Alimentação de 10h às 22h

Dia 26 (domingo) – Lojas e quiosques de 13h às 21h; Alimentação de 11h às 22h

Dias 27 a 30 (segunda a quinta) – Lojas, quiosques e alimentação de 10h às 22h

Dia 31 (sexta) – Lojas e quiosques de 9h às 18h; Alimentação de 10h às 18h

Dia 01 de janeiro (sábado) – Lojas e quiosques fechados; Alimentação de 10h às 22h

North Shopping Jóquei

Dia 18 (sábado) – Lojas e quiosques de 9h às 22h

Dia 19 (domingo) – Lojas e quiosques 11h às 21h

Dias 20 a 23 (segunda a quinta) – Lojas e quiosques de 9h às 22h

Dia 24 (sexta) – Lojas e quiosques de 9h às 18h; Alimentação de 10h às 18h

Dia 25 (sábado) – Lojas e quiosques fechados; Alimentação de 10h às 22h

Dia 26 (domingo) – Lojas e quiosques de 13h às 21h

Dias 27 a 30 (segunda a quinta) – Lojas e quiosques de 10h às 22h

Dia 31 (sexta) – Lojas e quiosques de 9h às 18h; Alimentação de 10h às 18h

Dia 01 de janeiro de 2022 (sábado) – Lojas e quiosques fechados; Alimentação de 10h às 22h

North Shopping Maracanaú

Dia 18 (sábado) – Lojas, quiosques e alimentação de 9h às 22h

Dia 19 (domingo) – Lojas, quiosques e alimentação de 12h às 21h

Dias 20 a 23 (segunda a quinta) – Lojas, quiosques e alimentação de 9h às 22h

Dia 24 (sexta) – Lojas e quiosques de 9h às 18h; Alimentação de 9h às 18h

Dia 25 (sábado) – Lojas e quiosques fechados; Alimentação de 10h às 22h

Dia 26 (domingo) – Lojas, quiosques e alimentação de 13h às 21h

Dias 27 a 30 (segunda a quinta) – Lojas, quiosques e alimentação de 10h às 22h

Dia 31 (sexta) – Lojas e quiosques de 9h às 18h; Alimentação de 9h às 18h

Dia 01 de janeiro de 2022 (sábado) – Lojas e quiosques fechados; Alimentação de 10h às 22h

Via Sul Shopping

Dia 18 (sábado) – Lojas, quiosques e alimentação de 9h às 22h

Dia 19 (domingo) – Lojas e quiosques de 12h às 21h; Alimentação de 11h às 22h

Dias 20 a 23 (segunda a quinta) – Lojas, quiosques e alimentação de 9h às 22h

Dia 24 (sexta) – Lojas e quiosques de 9h às 18h; Alimentação de 10h às 18h

Dia 25 (sábado) – Lojas e quiosques fechados; Alimentação de 10h às 22h

Dia 26 (domingo) – Lojas e quiosques de 13h às 21h; Alimentação de 11h às 22h

Dias 27 a 30 (segunda a quinta) – Lojas, quiosques e alimentação de 10h às 22h

Dia 31 (sexta) – Lojas e quiosques de 9h às 18h; Alimentação de 10h às 18h

Dia 01 de janeiro de 2022 (sábado) – Lojas e quiosques fechados; Alimentação de 10h às 22h

Promoções de Natal

Os shoppings seguem com suas promoções de Natal. A campanha promocional de 30 anos “Presente em Sua História”, do North Shopping Fortaleza, sorteia um apartamento da Moura Dubeux Engenharia e um Jeep Renegade zero km, válido para compras a partir de R$ 250 (duzentos e cinquenta reais). A ação segue até o dia 31 de dezembro. Os cupons fiscais podem ser cadastrados na Loja de Trocas (Piso 3), ao lado da San Paolo, com funcionamento de segunda a sábado, de 10h às 22h, e aos domingos, de 11h às 21h. Os clientes que apresentarem o aplicativo do shopping na troca de cupons têm chances em dobro.

Até o dia 24 de dezembro, o North Shopping Jóquei promove “comprou, ganhou, a cada R$ 300,00 (trezentos reais) em compras, o cliente leva o brinde e também participa do sorteio de três kits, com um smartphone Galaxy Z FLIP 3 G5, um Galaxy Smart Watch e um par de Air Buds 2, todos da Samsung. Para participar do “comprou, ganhou” e do sorteio, é preciso apresentar o cupom resgatado no aplicativo do shopping junto com a nota fiscal de compra, no posto de troca, localizado no Piso L2 (em frente à loja Marisa). No local, é feita a validação do cupom nas promoções e retirada do brinde.

Na promoção do North Shopping Maracanaú e Via Sul Shopping, para compras a partir de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), os clientes têm direito ao sorteio de dois smartphones modelo ZFLIP3 de 128 GB e dois Air Buds 2, ambos da Samsung. A campanha é válida até o dia 24 de dezembro. No Via Sul Shopping, também para compras a partir de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), a mecânica de “comprou, ganhou” oferta uma almofada em formato de biscoito natalino.

Centro Fashion Fortaleza

Desde o dia 7 deste mês o Centro Fashion Fortaleza ampliou seu horário de funcionamento, de 9h às 20h. A extensão do horário permanece até dia 24/12, véspera de Natal.

Tags