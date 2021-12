Polícia Civil prende em flagrante brasiliense suspeito de estelionato na Capital

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) prendeu em flagrante, nessa sexta-feira, 17, um homem brasiliense de 37 anos, por estelionato. O suspeito, identificado como Peterson Ribeiro Lima, estava usando documento de identificação no nome de um oficial da Marinha do Rio de Janeiro e realizando pagamentos na Capital cearense com cartão de crédito clonado. A prisão aconteceu em um hotel na Praia do Futuro, e as informações foram divulgadas nessa segunda, 20.

Segundo informações policiais, antes da captura de Peterson foi realizado um levantamento de inteligência da PCCE sobre informações de um documento de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) de um homem que estava tentando solicitar um empréstimo de R$ 120 mil em um banco, dois dias após ter aberto uma conta. Ao constatarem que se tratava do brasiliense, os agentes se dirigiram ao hotel em que ele estava hospedado.

Os policiais descobriram ainda que o suspeito estava hospedado com outro homem num hotel em Fortaleza. Lá, foram encontrados comprovantes de rendimento e declaração de imposto de renda do oficial da Marinha do Rio de Janeiro. Peterson também pagou a hospedagem com um cartão de crédito clonado. O outro homem que estava hospedado no mesmo quarto fugiu.

Diante disso, Lima foi conduzido à Delegacia de Defraudações e Falsificações (DDF), onde foi autuado em flagrante pelo crime de estelionato e preso preventivamente. A Polícia Civil segue à procura do outro homem.

Denúncia

Para denunciar e contribuir com as investigações policiais, a população pode utilizar o número (85) 3101 2505 (Delegacia de Defraudações e Falsificações).

As denúncias também podem ser encaminhadas também para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101 0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos.

