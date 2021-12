Polícia Federal realiza apreensão de R$ 1 mil em cédulas falsas em Fortaleza

Homem confessou que comprou as notas por meio de redes sociais

A Polícia Federal prendeu um homem de 21 anos e apreendeu R$ 1 mil em cédulas falsas nessa terça-feira, 21, no bairro Genibaú, em Fortaleza. A ação foi registrada após o homem recebeu o valor pelos Correios, e as informações foram divulgadas nesta quarta, 22.



De acordo com a PF, o dinheiro falso foi transportado em uma encomenda postal. Ele teria confessado o crime afirmando que comprou as cédulas em uma rede social.

O indivíduo foi indiciado por crime de moeda falsa, de acordo com o artigo 289, parágrafo primeiro, do Código Penal Federal. As investigações seguem para identificar os participantes dos crimes.



