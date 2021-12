Homem é preso em flagrante por despejar entulho no Parque do Cocó

Um homem foi preso nessa segunda-feira, 20, por despejar entulho em Área de Proteção Permanente (APP), protegida por lei. Francisco Johnatan Moura Almeida, de 25 anos, foi autuado por crime ambiental. A captura ocorreu no momento em que ele descartava cerca de oito metros cúbicos de resíduos em uma área do Parque Ecológico do Cocó, no bairro Sabiaguaba.

LEIA TAMBÉM | Vacinação de animais selvagens contra Covid-19 deve começar no Paraná até o fim do ano

Durante patrulhamento de rotina, uma equipe da 1ª Companhia do Batalhão de Policiamento de Meio Ambiente (BPMA), da Polícia Militar do Ceará (PMCE), recebeu uma denúncia acerca de um crime ambiental. Os agentes intervieram, informando ao suspeito que a prática de jogar entulhos na região configurava crime por causar dano ao meio ambiente.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O local é um Área de Proteção Permanente (APP), defendida pelo Decreto Estadual número 32.248 de 2017, que instituiu a criação da unidade de conservação de proteção integral do Parque Estadual do Cocó.

Sobre o assunto Cocó: um mês após grande incêndio, parque registra novo foco de chamas

Criação de ecopontos em Forteleza completa 6 anos; saiba quais são os pontos espalhados pela Cidade

Suspeito de triplo homicídio é morto em troca de tiros com a PM em Caridade

Francisco Johnatan, que não possuía passagem pela Polícia, foi conduzido à Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA). Ele foi autuado em flagrante no artigo 40 da Lei de Crimes Ambientais por causar dano direto ou indireto às Unidades de Conservação.

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101 0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

As denúncias podem ser encaminhadas também para o e-mail: dpma@policiacivil.ce.gov.br. O sigilo e o anonimato são garantidos.

Conteúdo sempre disponível e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags