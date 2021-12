Suspeito de triplo homicídio é morto em troca de tiros com a PM em Caridade

As investigações, de acordo com a SSPDS, identificaram que o triplo-homicídio resultou de uma troca de tiros entre dois grupos

Luciberto Nunes de Oliveira, de 27 anos, foi morto em uma troca de tiros com policiais militares da Companhia de Operações de Divisas (COD), da Polícia Militar do Ceará. O homem é suspeito de participação na morte de três pessoas em Caridade, a 91 quilômeros de Fortaleza, sendo as vítimas uma mulher de 25 anos e dois homens de 31 e 20 anos.

Entre as pessoas mortas, estava o diretor da Torcida Organizada do Ceará, Rennan Silva. A morte de Renam teve ampla repercussão nas páginas de torcida. Ele atuava na torcida do Aracapé. Páginas da TOC e a Cearamor divulgaram notas de pesar e cancelaram suas confraternizações. Grupos de Maracanaú e Caucaia prestaram diversas homenagens.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que durante as diligências do caso que vitimou três pessoas em Caridade, os policiais localizaram um suspeito do crime. Luciberto trocou tiros com os policiais e foi atingido. Ele morreu no local. Um segundo suspeito fugiu. Foi apreendido um revólver calibre 38 e munições deflagradas resultantes da troca de tiros com a Polícia.

Triplo homicídio

As investigações, de acordo com a SSPDS, identificaram que o triplo-homicídio resultou de uma troca de tiros entre dois grupos. Quatro homens invadiram uma residência e ficaram aguardando um carro chegar. Quando esse veículo se aproximou houve uma troca de tiros e duas pessoas que estavam no automóvel foram mortos, sendo um homm e uma mulher. Já o terceiro morto seria um dos supeitos que invadiu a casa.

No carro foi encontrada uma espingarda, 14 munições calibre 357, 10 munições calibre 38 e duas munições calibre 380, 130 gramas de cocaína, duas gramas de crack e dinheiro. No bolso da roupa de uma das vítimas, que a SSPDS não identificou, foram achadas 20 munições intactas de calibre nove milímetros. O caso é investigado pela Delegacia Regional de Canindé, unidade da Polícia Civil do Ceará.

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

As denúncias também podem ser encaminhadas para o telefone (85) 3343-6813, da Delegacia Regional de Canindé. O sigilo e o anonimato são garantidos.

