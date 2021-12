Criação de ecopontos em Forteleza completa 6 anos; saiba quais são os pontos espalhados pela Cidade

A Capital conta com 90 ecopontos espalhados nos bairros de todas as regionais; prefeito comemou a criação dos equipamentos em suas redes sociais

A criação dos chamados ecopontos, em Fortaleza, completa seis anos nesta sexta-feira, 17. Com 90 unidades espalhadas por bairros de todas as regionais da Cidade, os ecopontos servem como um local para descarte ecológico de resíduos sólidos, como pequenas proporções de entulho, restos de poda, móveis e estofados velhos, além de óleo de cozinha, papelão, plásticos, vidros e metais.

Os equipamentos receberam, somente em 2021, mais de 143 mil toneladas de recicláveis, entulhos e volumosos, gerando mais de R$ 2,9 milhões em descontos na conta de energia e créditos para serem utilizados no comércio local.

Em suas redes sociais, o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), comemorou a data com uma publicação. "O descarte correto do lixo é fundamental para manter a nossa cidade limpa e sustentável", afirmou.



Os ecopontos de Fortaleza

Existem ecopontos em todas as regionais da Capital. Os equipamentos contam com caçambas para coleta e estrutura administrativa de trabalho para as equipes de limpeza urbana, fiscalização e monitoramento. Todas as unidades funcionam de segunda-feira a sábado, das 8 às 12 horas e das 14 às 17 horas.

Desses 90, quatro foram implantados este ano, no Dom Lustosa, na Granja Lisboa, no São Bento (Messejana) e no Residencial Alameda das Palmeiras, no Ancuri.



Confira a lista de ecopontos de Fortaleza:

1

Ecoponto Vila Velha

Rua Jasmim,por trás do Liceu Vila Velha

2

Ecoponto São João do Tauape

Avenida Visconde do Rio Branco, 3485, anexo ao Parque Rio Branco

3

Ecoponto Varjota

Avenida Antônio Justa, 4188,cruzamento com a Rua Meruoca

4

Ecoponto Cidade 2000

Rua Giselda Cysne, 92, cruzamento com a Rua Sólon Carvalho

5

Ecoponto Vila Peri

Rua Antônio Costa Mendes, 468, esquina com a Travessa Augusto Ribeiro

6

Ecoponto Bairro de Fátima

Avenida Eduardo Girão, 989,esquina com a Avenida Luciano Carneiro

7

Ecoponto Barra do Ceará

Rua Graça Aranha, 300,esquina com a Rua Wilcar Bastos Cavalcante

8

Ecoponto Serrinha

Rua Inácio Parente, 70,esquina com a Rua Freire Alemão

9

Ecoponto Conjunto Esperança

Avenida Penetração Norte-Sul , 472,esquina com a Rua do Canal

10

Ecoponto Conjunto Ceará

Avenida Ministro Albuquerque Lima, 1150,esquina com a Rua 721

11

Ecoponto Edson Queiroz

Rua Hill de Moraes, 397,esquina com a Rua Vereador José Batista Barbosa

12

Ecoponto Cidade dos Funcionários

Rua Dr. José Plutarco, 24,esquina com a Rua Professor Aluísio Barros Leal

13

Ecoponto Jangurussu

Avenida Castelo de Castro, 1207,esquina com a Rua Gergelim

14

Ecoponto Floresta

Rua General Mário Hermes, ,esquina com a Rua Adolfo Bezerra de Menezes

15

Ecoponto Lagoa do Urubu II

Rua Frei Odilon, esquina com a Rua 1

16

Ecoponto Aguanambi

Avenida Aguanambi, esquina com a Rua José Euclides

17

Ecoponto Messejana II

Rua José Hipólito, em frente ao número 819

18

Ecoponto São Sebastião

Rua Clarindo de Queiroz, 1596, ao lado do Mercado São Sebastião, no Centro

19

Ecoponto Itaperi

Avenida Doutor Silas Munguba, ,esquina com a Rua Paraguaçu

20

Ecoponto Itaoca

Rua Barão de Canindé, S/N, por detrás do terreno do Centro Institucional Caro

21

Ecoponto Lagoa do Urubu I

Rua Maria Souza, esquina com a Rua Valmir no bairro Floresta

22

Ecoponto Verdes Mares

Rua Júlia Azevedo, 688, Papicu

23

Ecoponto Antônio Bezerra

Rua Doutor João Guilherme, 373

24

Ecoponto Cidade Jardim II

Rua 16, Quadra 8, Prefeito José Walter

25

Ecoponto Aerolândia

Rua Tenente Roma x BR 116

26

Ecoponto Bairro Ellery

Rua Gonçalo Lagos esquina com Rua Catarina Laboure, Vila Ellery

27

Ecoponto Praia do Futuro

Rua José Aurélio Câmara, 83,Esquina com a Avenida Dioguinho

28

Ecoponto Vicente Pinzon

Rua Veneza, 131,Esquina com a Rua Josias Paula de Souza

29

Ecoponto Jóquei Clube

Rua Perdigão de Oliveira, 971,Esquina com a Rua Silveira Filho

30

Ecoponto Pici

Rua Pernambuco, 600,Anexo à UFC (ao lado do número 600)

31

Ecoponto Granja Portugal

Rua Duas Nações, 1029,

32

Ecoponto Parque Dois Irmãos

Rua H, ,Esquina com a Rua K

33

Ecoponto Jardim Cearense

Rua Holanda, 1538,Esquina com a Rua Cel. Jaime Rolemberg

34

Ecoponto Jardim Glória

Rua Beatriz, em frente ao número 385, no Barroso

35

Ecoponto Santa Filomena

Rua Paraisópolis, esquina com a Rua Domingos Alves Ribeiro, Barroso

36

Ecoponto Carlito Pamplona

Avenida Francisco Sá, esquina com Rua Dom Hélio Campos

37

Ecoponto José Walter

Avenida B, esquina com Rua 33, Conjunto Ceará I

38

Ecoponto Messejana

Rua Nicolau Coelho, Esquina com Av. 24 de Novembro, próximo à Areninha

39

Ecoponto Aracapé

Rua Miguel de Aragão, 754, Esquina com a Rua Nossa Senhora Aparecida

40

Ecoponto Dias Macedo

Rua Marechal Bittencourt, 199, Esquina com Rua Capitão João Ferreira Lima

41

Ecoponto Sapiranga

Avenida Edilson Brasil Soares, 1220, Esquina com Rua Bill Cartaxo

42

Ecoponto São Bento

Travessa José Teixeira Costa, ,Esquina com Rua São Benedito.

43

Ecoponto Conjunto Ceará II

Avenida C, 1890,Esquina com Rua 1001 – 4ª Etapa do Conjunto Ceará

44

Ecoponto Conjunto Ceará I

Rua 442, 159,Esquina com Rua 432 - 2ª Etapa do Conjunto Ceará

45

Ecoponto Pirambu

Rua Costa Matos, 5,Esquina com Rua Jacinto de Matos, ao lado do Posto

46

Ecoponto Centro

Avenida Alberto Nepomuceno, 144,Esquina com Travessa Icó.

47

Ecoponto Leste-Oeste

Av. Leste-Oeste, 2973, Anexo à Escola Municipal Hilberto Silva, Pirambu

48

Ecoponto Pirambu II

Rua Nossa Senhora das Graças, 505,Esquina com a Rua Santa Rosa

49

Ecoponto Mondubim

Rua Carlos Pimenta, 507,Esquina com a Rua Coronel Tibúrcio

50

Ecoponto Mondubim II

Rua Mangaba, 170,Esquina com a Rua B

51

Ecoponto Damas

Rua Júlio César, 1532,Entre a Rua Macedo e a Rua Afrodísio Godim

52

Ecoponto Guararapes

Rua Paulo Roberto Pinheiro, 01,Esquina com a Avenida Washington Soares

53

Ecoponto Parangaba

Alameda Oxóssi, 80,Esquina com a Rua Topógrafo Sales

54

Ecoponto João Paulo II

Rua 23, esquina com a Rua K, Barroso

55

Ecoponto Jacarecanga

Av. José Jatahy, 415,Esquina com a Av. Sargento Hermínio

56

Ecoponto Cristo Redentor

Avenida Presidente Castelo Branco, 3836, Av. Leste-Oeste, em frente ao nº 3833

57

Ecoponto Bonsucesso

Rua Emílio de Menezes com a Rua Luzia Moreira

58

Ecoponto Francisco Baltazar de Sousa

Rua André Chaves esquina com Avenida Luciano Carneiro, Parreão

59

Ecoponto Sapiranga II

Rua Dr. Correia Lima x Rua Itamar Espíndola, Edson Queiroz

60

Ecoponto Cajazeiras

Rua Francisco José de Albuquerque Pereira

61

Ecoponto José Walter II

Avenida I, esquina com a avenida E, Conjunto Ceará

62

Ecoponto Desembargador Gonzaga

Av. Desembargador Gonzaga, esquina com a Av. Heitor de Oliveira Albuquerque, Cidade dos Funcionários

63

Ecoponto Autran Nunes

Avenida Senador Fernandes Távora, 2938, Esquina com a Rua Desembargador Felismino, Autran Nunes

64

Ecoponto Cocó

Avenida Padre Antônio Tomás, 2669,Em frente ao número 2656 (próximo à Via Expressa), Cocó

65

Ecoponto Sítio São João

Rua Verde 42, Em frente ao número 287, Jangurussu

66

Ecoponto Luciano Cavalcante

Rua Jaime Leonel, Esquina com a Rua Monsenhor Carneiro da Cunha

67

Ecoponto João XXIII

Travessa Rio de Janeiro, 456



68

Ecoponto Paupina

Rua Primeiro de Abril, 1198,

69

Ecoponto Centro II

Rua Guilherme Rocha, 1427,

70

Ecoponto Álvaro Weyne

Rua José Acioli, esquina com Avenida Tenente Lisboa, ,

71

Ecoponto Jovita Feitosa

Rua General Figueiredo, esquina com a Rua Cruz Saldanha, Parquelândia

72

Ecoponto Cartier

Rua Quartzo, esquina com Rua Ônix, Mondubim

73

Ecoponto Tancredo Neves

Av. José Leon x Rua da Cachoeira, Jardim das Oliveiras

74

Ecoponto Vila do Mar

Rua Lídia Petri Gonçalves, Barra do Ceará

75

Ecoponto Rodolfo Teófilo

Rua Ana Néri, ,esquina com a Rua Coronel Nunes de Melo

76

Ecoponto São Gerardo

Rua Doutor Hélio Viana, ,esquina com a Avenida Projetada Canal

77

Ecoponto Siqueira

Avenida Luis Montenegro, ,esquina com a Rua C (em frente ao número 98)

78

Ecoponto Sapiranga III

Avenida Evilásio Almeida Miranda, ,esquina com a Rua Ana Macêdo – Sapiranga

79

Ecoponto Lagoa da Zeza

Avenida Rogaciano Leite, esquina com a Rua Castro de Alencar

80

Ecoponto Vila União

Rua Menor Jerônimo, em frente ao número 2930

81

Ecoponto Bela Vista

Rua Rio Grande do Sul, em frente ao número 179

82

Ecoponto Autran Nunes II

Rua Hipólito Pamplona, esquina com a Rua Pinhais (Praça Antônio Carlos)

83

Ecoponto Lagoa Redonda

Rua Paulo Coelho, esquina com a Rua Paulo Freire

84

Ecoponto Barra do Ceará II

Avenida Francisco Sá, esquina com a Rua Helenice Paiva Menezes

85

Ecoponto Vila Velha II

Avenida Major Assis, esquina com a Rua Santa Cecília

86

Ecoponto Vila do Mar II

Rua Francisco Calaça, esquina com a Rua Santa Elisa

87

Ecoponto Dom Lustosa

Rua Coronel Matos Dourado, esquina com a Rua Vitória

88

Ecoponto Granja Lisboa

Rua LO 02, esquina com a Rua NS 02 – Ao lado do 32º DP

89

Ecoponto São Bento II

Rua Oliveira Lemos, ,em frente ao número 199, São Bento – Messejana

90

Ecoponto Alameda das Palmeiras

Rua 11, esq. Rua 6 – Conj. Alameda das Palmeiras/Ancuri

