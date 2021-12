Vigilante é vítima de latrocínio no bairro Vila Peri, em Fortaleza

m vigilante foi vítima de latrocínio (roubo seguido de morte), em Fortaleza, na noite dessa quinta-feira, 16, no bairro Vila Peri. A informação foi confirmada pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).



A vítima, de 48 anos, estava em via pública e foi surpreendida por dois homens em uma motocicleta, que roubaram o celular e balearam o homem, que não sobreviveu. O homem seria cearense, mas morava em São Paulo e veio à Fortaleza para passar as férias.

"Equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) realizam diligências com o intuito de capturar os suspeitos envolvidos em um latrocínio", informou a SSPDS.

Denúncias



A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101 0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

As informações também podem ser encaminhadas para o telefone (85) 3257 4807, do DHPP, que também é o WhatsApp do Departamento. O sigilo e o anonimato são garantidos.

