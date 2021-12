Policial civil preso por disparo em via pública na Varjota é liberado após pagar fiança

O policial civil preso em flagrante por disparo em via pública em um bar na rua Ana Bilhar, na Varjota, em Fortaleza, nessa quinta-feira, 16, foi liberado após pagar fiança. A informação é da Controladoria Geral de Disciplina (CGD). O profissional da segurança não teve o nome divulgado.

Segundo relato de pessoas que estavam no local, o homem teria efetuado disparo. Em um vídeo divulgado por motoristas que tentavam passar pela via, o policial aparece com arma em punho, constrangendo pessoas que estavam sentadas em uma mesa no bar.

Vídeo: Reprodução/Leitor via WhatsApp O POVO) pic.twitter.com/LYXEl72fPf December 17, 2021

A Polícia Militar, por meio do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur), realizou a prisão, em meio aos clientes do estabelecimento, que a todo momento pediam para que o homem fosse algemado. Ele foi levado à Controladoria Geral de Disciplina.

Em nota, a CGD reforçou que o policial foi autuado em flagrante por disparo de arma de fogo em via pública (art.15 da Lei nº 10.826). A Controladoria determinou ainda a instauração de procedimento disciplinar para apuração do fato também seara administrativa

