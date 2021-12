Um vídeo mostra o agente de segurança com a arma na mão e discutindo com pessoas que estão sentadas em um bar

Um policial civil foi detido por disparo de arma de fogo em via pública (art.15 da Lei nº 10.826) após um tumulto na rua Ana Bilhar, na Varjota, em Fortaleza, nessa quinta-feira-feira, 16. O caso foi conduzido à sede da Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD) por equipes da Polícia Militar do Ceará, durante a mamdrugada. O policial pagou fiança e foi liberado em seguida.



Frequentadores do bar afirmam que o policial civil estava armado e discutindo com pessoas. Um vídeo mostra o agente de segurança com a arma na mão e discutindo com pessoas que estão sentadas em um bar. Testemunhas relatam ter visto o momento em que ele realizou um disparo no local.

Policial civil é detido após confusão em bar na Varjota: https://t.co/Dp6PBiBpl3



Vídeo: Reprodução/Leitor via WhatsApp O POVO) pic.twitter.com/LYXEl72fPf Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine December 17, 2021

Ainda, um segundo vídeo mostra a abordagem dos policiais do Batalhão de Policiamento Turístico, que detiveram o policial civil e o encaminharam à delegacia. Em seguida, ele foi levado à CGD.

Policial foi autuado em flagrante

Procurada, a CGD formou que, por meio da Delegacia de Assuntos Internos (DAI), autuou em flagrante o policial civil. Além disso, a Controladoria determinou a instauração de procedimento disciplinar para apuração do fato também seara administrativa.

Atualizada às 9h29min

Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Sobre o assunto Polícia Federal cumpre mandados em Fortaleza e mais quatro cidades

Número de acidentes com mortes em Fortaleza têm queda de 64,5% em vias com velocidade reduzida

População denuncia falta de remédio para tratamento de esquizofrenia em hospital de Fortaleza

Dupla é presa suspeita de realizar assaltos contra motoristas de aplicativo

Tags