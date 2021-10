Criança de sete anos é baleada no Bom Jardim

17:27 | Out. 06, 2021

A Polícia Civil investiga as circunstâncias em que uma criança de sete anos e um homem foram baleados. Uma terceira pessoa, que seria o alvo do ataque criminoso, foi morta. O caso foi registrado nesta terça-feira, 5, no bairro Bom Jardim, em Fortaleza.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), os executores estavam em uma motocicleta e atiraram contra o homem de 30 anos. Outra pessoa e a criança, ambas que não teriam ligação com o alvo, foram atingidas.

Conforme o órgão, a Polícia Militar do Ceará e a Polícia Civil realizam diligências e o caso é apurado pela 2ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tenha acesso a reportagens especiais. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags