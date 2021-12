Réveillon da Paz terá shows de Thiago Brado, Naldo José e Missionário Shalom

A missa será celebrada pelo Padre Antônio Furtado. Evento ocorre em formato híbrido, com transmissão no Youtube e TV Aberta

A Comunidade Católica Shalom promove, no próximo dia 31, o Réveillon da Paz. A celebração acontecerá às 19 horas, no Condomínio Espiritual Uirapuru (CEU), em Fortaleza. Este ano, o evento tem o tema "Um novo amanhecer com alegria". Dentre as atrações musicais, estão Thiago Brado, Naldo José e a Banda Missionário Shalom (MSH). Já a missa, um dos principais momentos, será celebrada pelo padre Antônio Furtado. A entrada é gratuita, com inscrições limitadas.

Sobre o assunto Prefeitura de Fortaleza não fará festa de Réveillon na Praia de Iracema

Fortaleza não tem festa de Réveillon pública desde 2020; relembre a última

Nordeste: comitê recomenda proibição de festas de Réveillon e carnaval

Fiocruz lança cartilha com orientações para natal e réveillon seguros

O Réveillon da Paz é realizado desde 1998. Desta vez, por conta da retomada progressiva de eventos pós-pandemia de Covid-19, a festividade ocorrerá no formato híbrido. A presença do público será limitada e todos os shows presenciais, obedecendo às exigências sanitárias, também serão transmitidos no YouTube e em TV aberta.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"O Réveillon da Paz será maravilhoso, principalmente depois de tempos sem condições de nos reunirmos. Neste ano, nós estaremos passando a virada juntos. Se sentimos falta deste momento no ano passado, agora, Deus nos permite estarmos reunidos, meia-noite, de joelhos, frente ao Santíssimo Sacramento, para entregarmos o ano que passou e entramos o ano na presença de Deus. É um ambiente seguro e de paz", enuncia o padre Antônio Furtado.

O espaço contará com um lounge próximo ao palco, onde acontecerão as apresentações artísticas, com uma área de mesas e serviço de buffet. Também será disponibilizado o espaço unitário, com cadeiras. Quem optar em adquirir mesa ficará em um espaço reservado, e terá direito à ceia (entrada, jantar e sobremesa). As vendas ocorrem exclusivamente pelo site oficial.

Serviço

Réveillon da Paz 2022

Onde: CEU - Av. Alberto Craveiro, 2222 - Castelão, Fortaleza - CE

Quando: 31 de Dezembro 2021

Horário: a partir das 19h

Para a reserva de mesa e mais informações, clique aqui.



Tags