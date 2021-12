Fortaleza: Pré-matrícula online para novatos termina nesta quarta-feira,15,

O cadastro de novos estudantes para a rede municipal de ensino de Fortaleza será encerrado nesta quarta-feira,15. A Secretaria Municipal de Educação (SME) tem a expectativa de que cerca de 30 mil alunos realizem pré-matrícula durante o período que começou dia 6 de desembro.

Atualmente são cerca de 240 mil alunos matriculados na rede municipal. Para 2022, pelo menos 20 mil desses estudantes devem migrar para o ensino médio, que é de responsabilidade do Governo do Estado. Depois de saídas e entradas, há uma expectativa de aumentar em 5% o número total de alunos matriculados para o próximo ano.

Assim como no processo de 2021, para 2022 é possível realizar o cadastro de forma virtual. Para pais que não têm acesso a internet, a prefeitura informa que as escolas também estarão atendendo presencialmente.

“A matrícula virtual é uma opção que buscamos para acabar com aquela situação de filas e permitir que as pessoas possam fazer a matrícula das crianças e dos jovens de qualquer lugar, sem precisar faltar ao trabalho ou aglomerar”, disse Iracema Frota, gerente da Célula de Planejamento de Rede de Ensino.





Balanço do período de pré-matrícula

Segundo a SME não houve denúncias de filas, de aglomerações e nem preocupação com a indisponibilidade de vagas, reclamações de anos anteriores. A gerente da Célula de Planejamento de Rede de Ensino esclarece que é difícil estimar algum número prévio de crianças e adolescentes cadastrados. Para esse momento foram abertas cerca de 30 mil vagas e a meta é aproximar os números reais do quantitativo oferecido.

“A matrícula não acaba amanhã, fecha o link para a população, mas as escolas vão continuar atendendo e realizando matrícula. Então a gente vai ter um crescimento e uma procura que geralmente permanece até o início das aulas. Não tem como consolidar agora”, explica Iracema.

A gestora destaca que neste período de fim de ano onde a procura pela matrícula é mais intensa, tudo ocorreu sem muitos transtornos e ressalta o trabalho feito para atender a todas as famílias. A partir de quinta-feira, 16, os pais que não fizeram pré-matrícula nestas duas semanas podem procurar qualquer escola para realizar o cadastro.

“De 20 de dezembro a 7 de janeiro é a etapa onde as escolas já vão dar um retorno pra família através do contato telefônico que foi cadastrado pelos pais. Então é feito esse contato para confirmar onde vai ser essa matrícula e agendar o dia e a hora para que a família compareça e entregue toda documentação e finaliza a matrícula”, conclui.



Passo a passo do cadastro

Para fazer o cadastro, é preciso acessar o sistema de Pré-Matrícula da Secretaria Municipal da Educação (SME), disponível neste link.

Ao realizar a pré-matrícula, será necessário escolher três escolas próximas à residência da família. No site, estão as instruções e lista de documentos necessários. Na conclusão do processo será gerado um número de protocolo, que deve ser anotado. No endereço eletrônico também é possível consultar o andamento da solicitação.



Entre os dias 20 de dezembro de 2021 e 7 de janeiro de 2022 a gestão das escolas entrará em contato com as famílias para agendar o atendimento presencial. Neste, devem ser apresentados os documentos solicitados para efetivar a matrícula.





Documentação necessária para matrícula na Rede Municipal de Ensino de Fortaleza



Segundo a Prefeitura de Fortaleza, é necessário apresentar, no atendimento presencial, os seguintes documentos: Cópia da certidão de nascimento e CPF. Documento de transferência (histórico escolar ou declaração da escola de origem), Três fotos 3x4, Cartão de identificação social do responsável legal (NIS)

Comprovante de residência, Cópia do laudo ou avaliação pedagógica das crianças com deficiência

Cartão de vacinação atualizado e CPF ou RG do responsável, quando o aluno for menor de idade.







