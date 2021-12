Primeiro dia de pré-matrícula tem movimentação tranquila em escolas da rede municipal

Pelo segundo ano consecutivo, as escolas da rede municipal de Fortaleza realizam parte do processo de matrícula de forma virtual. Nesta segunda-feira, 6, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal da Educação (SME), deu início ao cadastramento dos interessados.

A fase de pré-matrícula acontece entre os dias 6 e 15 de dezembro e pode ser realizada de forma totalmente online, por meio do site disponibilizado pela SME. A expectativa é de que 30 mil novos estudantes ingressem na rede municipal.

De acordo com Iracema Frota, gerente da Célula de Planejamento de Rede de Ensino, a transição da pré-matrícula para o modelo virtual tem o intuito de trazer mais comodidade às famílias interessadas.

"Esse é um recurso que utilizamos para que as famílias possam acessar e fazer seu cadastro onde estiverem, sem precisar se dirigirem até a escola. É uma forma de diminuir filas e aglomerações, que não são indicadas para esse momento", destaca.

A gerente da Célula de Planejamento de Rede de Ensino ressaltou que, apesar do processo ser oferecido de forma 100% online, as unidades escolares estão recebendo famílias que encontram alguma dificuldade para realizarem o cadastro.

De acordo com Iracema, os casos mais comuns entre as pessoas que ainda buscam as escolas durante esse processo são de famílias que não possuem acesso fácil à internet ou que não possuem familiaridade com a rede.

"Ainda temos pessoas que ficam inseguras, é um sistema relativamente novo. Muitas vezes a pessoa não tem costume de manusear. Mas a tendência é que este ano seja mais tranquilo do que no ano passado", relata.

O POVO foi até a escola Escola Municipal Angelica Gurgel, localizada no bairro Messejana. A busca por pré-matrículas, realizadas de forma presencial, foi bem baixa. Clairton Rocha, 56, foi um dos que preferiram realizar a pré-matrícula de forma presencial.

"Meu filho estudava na rede particular e agora vai para a rede pública. Eu sabia que podia ser feito de forma online, mas não cheguei a tentar. Vi que tinha a possibilidade de se fazer na escola também e achei melhor", explica.

A falta de familiaridade com a internet também foi o motivo que levou o autônomo Francisco Elton, 35, a procurar a escola de forma presencial. "Eu estava sabendo da pré-matrícula online, mas eu não gosto muito de mexer com internet e redes sociais, por isso eu procurei o colégio, para fazer diretamente, por segurança", comenta.

Em ambos os casos, os responsáveis foram atendidos de forma rápida e aprovaram a maneira como foram recebidos. Quem opta pelo cadastro virtual ganha em comodidade, já que evita o deslocamento.

Para realizar a pré-matrícula online, basta acessar o site, indicar a série desejada e disponibilizar dados como o nome e o CPF do responsável, além do nome do estudante, data de nascimento, endereço com CEP e um contato telefônico atualizado. Após o cadastro, será gerado um número de protocolo.

A segunda etapa do processo acontece entre os dias 20 de dezembro de 2021 e 7 de janeiro de 2022, quando a gestão das escolas entrará em contato com as famílias para agendar o atendimento presencial. Neste, devem ser apresentados os documentos solicitados para efetivar a matrícula.

Para 2022, a SME espera um aumento de cerca de 5% no número de alunos matriculados, já que, apesar da chegada de 30 mil novos estudantes, pelo menos 20 mil estão aptos para seguirem para o ensino médio, que é de responsabilidade do Governo do Estado. Atualmente, a rede municipal conta com mais de 240 mil alunos matriculados.

