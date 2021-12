Fortaleza: como fazer online a matrícula de novatos na rede municipal, que começa nesta segunda-feira

A matrícula de estudantes novatos para a rede municipal de ensino começa nesta segunda-feira, 6 de dezembro. Pais e responsáveis de estudantes da pré-escola, ensino fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA) já podem fazer o cadastro dos alunos, que é realizado pela internet.

Para famílias com dificuldade de acesso à internet, é possível realizar o cadastro em qualquer escola da rede municipal. Para evitar aglomerações, porém, é solicitado que seja dada prioridade à matrícula online.

Cadastro de novatos da Rede Municipal de Ensino de Fortaleza é pela internet

As matrículas de novatos acontecem desta segunda-feira, 6, até o dia 15 de dezembro. Veja abaixo como fazer o processo:

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Para fazer o cadastro, é preciso acessar o sistema de Pré-Matrícula da Secretaria Municipal da Educação (SME), disponível neste link;

Ao realizar o cadastro, será necessário escolher três escolas próximas à residência da família. No site, estão as instruções e lista de documentos necessários;

Na conclusão do processo será gerado um número de protocolo, que deve ser anotado. No mesmo site, há uma opção no menu à esquerda para consultar o andamento da solicitação;

Entre os dias 20 de dezembro de 2021 e 7 de janeiro de 2022 a gestão das escolas entrará em contato com as famílias para agendar o atendimento presencial. Neste, devem ser apresentados os documentos solicitados para efetivar a matrícula.

Documentação necessária para matrícula na Rede Municipal de Ensino de Fortaleza

Segundo a Prefeitura de Fortaleza, é necessário apresentar, no atendimento presencial, os seguintes documentos:

Cópia da certidão de nascimento e CPF

Documento de transferência (histórico escolar ou declaração da escola de origem)

Três fotos 3x4

Cartão de identificação social do responsável legal (NIS)

Comprovante de residência

Cópia do laudo ou avaliação pedagógica das crianças com deficiência

Cartão de vacinação atualizado;

CPF ou RG do responsável, quando o aluno for menor de idade.

Caso a família não tenha algum dos documentos, deve comparecer à escola mesmo assim, para realizar a matrícula. A documentação faltante será providenciada pelo Conselho Tutelar.

Creches da Rede Municipal não precisam de cadastro online

Quem tem crianças de um a três anos, nascidas entre 1/4/2018 e 31/3/2021, não é necessário realizar o cadastro online. O atendimento para creches e educação infantil é feito presencialmente.

Estudantes com deficiência têm matrícula garantida na Rede Municipal de Ensino

Apesar de ter promovido período de matrícula antecipada para estudantes com deficiência, a Rede Municipal de Ensino de Fortaleza recebe cadastros de estudantes neste grupo a qualquer momento do ano.

Para estudantes que já possuem laudo médico atestando a deficiência, ele deve ser apresentado com o restante da documentação durante a matrícula. Caso não possua o laudo, a escola agendará um horário com o responsável pelo Atendimento Educacional Especializado para avaliar as adaptações necessárias.

Tags