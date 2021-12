Rede Municipal de Ensino de Fortaleza: matrículas de novatos começam na segunda-feira, 6

De 6 a 15 de dezembro, os pais ou responsáveis poderão cadastrar o aluno, com a utilização do Sistema de Pré-matrícula Virtual

As matrículas de alunos novatos de 2022 na rede Municipal de Ensino de Fortaleza começam na próxima segunda-feira, 6. O anúncio foi feito pelo prefeito José Sarto (PDT), por meio das redes sociais. O processo de cadastro para pré-escola, ensino fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA) ocorrerá por meio eletrônico. No caso de pais e responsáveis que têm dificuldades de acesso à internet, a Prefeitura informa que haverá a opção da matrícula presencial em todas as unidades escolares.

Confira as etapas:

De 6 a 15 de dezembro, os pais ou responsáveis poderão cadastrar o aluno, com a utilização do Sistema de Pré-matrícula Virtual, escolhendo até três opções de escolas próximas da residência. Será emitido um número de protocolo.

De 20 de dezembro a 7 de janeiro de 2022, os pais ou responsáveis receberão o contato da gestão da escola para o agendamento do atendimento presencial, quando serão apresentados os documentos do aluno e efetivada a matrícula.

