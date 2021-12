PM que caiu de viaduto em Fortaleza sai da UTI, mas segue internado

A esposa do policial militar cabo Gonçalves, de 31 anos, lotado na Força Tática do 22º Batalhão da Polícia Militar, falou na manhã desta segunda-feira, 13, por meio das redes sociais, sobre o estado de saúde do marido. No dia 11 de novembro, o agente caiu de um viaduto na Aerolândia, enquanto estaria perseguindo suspeitos que teriam assaltado um ônibus.

“Ele saiu da UTI, está acordado, traqueostomizado e consciente. Mas está numa unidade que é como se fosse semi-intensiva. É muito complicado para alguém que sofreu o trauma que ele sofreu, assimilar tudo isso, tanto fisicamente quanto psicologicamente”, disse Nara Feijó.

Desde o dia do acidente o policial está internado no hospital Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro da Capital. Nara destaca que, diante da gravidade do acidente, o marido dela tem reagido bem e está respondendo ao tratamento. Ela destaca ainda a importância do processo de recuperação do esposo, diz que ele ainda vai demorar um tempo internado e afirmou que sabe dos altos e baixos da situação, mas agradece a melhora diária do esposo.

“Então, assim, agora a gente está na etapa que é mais demorada, que requer muita paciência, muita cooperação dele e muita oração pra que ele possa tá bem em todos os aspectos'', falou nas redes sociais.

