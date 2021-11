Policial militar cai de viaduto em Fortaleza durante perseguição

O agente quebrou um dos braços e a perna esquerda, conforme apuração do O POVO. Ele foi socorrido pelo Samu e levado para o Instituto Doutor José Frota

Um policial militar caiu de um viaduto em Fortaleza, na noite desta quinta-feira, 11. Conforme O POVO apurou, ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o hospital Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro da Capital. Ele estaria em perseguição policial quando houve o acidente que resultou na queda do agente.

Após a queda, ele chegou a quebrar um dos braços e a perna esquerda. Ele foi entubado na unidade de saúde após o acidente. O POVO entrou em contato com a Polícia Militar e a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS) nesta noite, mas não foi respondido até a publicação desta matéria.

