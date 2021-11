Esposa de PM que caiu de viaduto afirma que ele ter sobrevivido foi um milagre

O Policial Militar Henrique Gonçalves, de 31 anos, que caiu do viaduto da Aerolândia, em Fortaleza, durante uma perseguição policial, segue internado há cinco dias em situação grave, em coma induzido, sedado, entubado e com uso de respirador. O agente de segurança foi transferido de hospital e está na UTI de alta complexidade. As informações foram publicadas por meio de redes sociais da esposa do militar, Nara Feijó. A companheira de Henrique afirmou que foi um milagre o cabo PM ter sobrevivido e pediu que as pessoas rezassem por ele.

"O estado do Henrique ainda é muito grave, tanto que ele está internado na UTI de alta complexidade! Mas eu prefiro enxergar todos os milagres que tem acontecido.. ele ter sobrevivido a queda, ele ter passado os primeiros dias de forma estável, ele ter tido condições de ser transportado para um hospital do Plano e todos os milagres que Deus tem feito na minha vida enviando as pessoas certas na hora certa para que tudo se encaminhe!", relatou Nara nas redes sociais.

O policial segue em coma induzido, sedado, entubado e com uso de respirador. "Vai ser uma recuperação longa, lenta e difícil, mas Deus nos sustentou até aqui e não vai nos desamparar! Obrigada pelas orações e mensagens de carinho. Preciso que vocês continuem rezando e intercedendo por ele! Muito obrigada de coração", comentou.

O caso

O Policial Militar cabo Gonçalves, de 31 anos, lotado na Força Tática do 22º Batalhão da Polícia Militar, caiu de um viaduto ao perseguir criminosos que haviam roubado um coletivo. Ele se desequilibrou ao tentar pular de um lado viaduto da Aerolândia, em Fortaleza, para ao outro e caiu no vão entre os dois. O acidente ocorreu por volta das 20 horas da quinta-feira, 11.

