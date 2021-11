Menino de 3 anos é salvo por profissionais da Ciopaer após se afogar em piscina

Um garoto de 3 anos de idade foi salvo por uma equipe de médicos e enfermeiros da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer), da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), depois de se afogar em uma piscina. A criança estava em uma festa de aniversário com responsável e conhecidos quando aconteceu o acidente.



Um dos adultos conduziu a criança até a base da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas de Juazeiro do Norte, localizada no bairro Aeroporto. O menino chegou com parada respiratória e sintomas de cianose, quando a cor da pele fica azulada devido à oxigenação insuficiente no sangue.

A equipe de plantão fez uma massagem cardíaca e a estabilização da respiração. A criança foi reanimada a tempo de não ir a óbito.

Cuidados redobrados com a segurança da criança

O médico da Ciopaer, Fabiano Alves de Brito, alerta para que os responsáveis tenham cuidados redobrados com as crianças em locais como piscinas, parques aquáticos, balneários, praias e lagoas. Conforme o médico, é importante não deixar a criança desacompanhada nesses lugares.

O socorro teve o apoio de uma ambulância de suporte avançado do Serviço Móvel de Urgência (Samu), que conduziu o menino até um hospital da região.

