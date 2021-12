Três pessoas são salvas de afogamentos na Praia do Futuro nesse fim de semana

As vítimas salvas eram turistas da Paraíba e de São Paulo

Três pessoas foram salvas de afogamentos na Praia do Futuro em Fortaleza, no Ceará, durante o último fim de semana, que compreendeu sexta-feira, 10, sábado, 11, e domingo, 12.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, a área de atuação para evitar afogamentos e possíveis aglomerações englobou a faixa de areia da Praia do Futuro e do Caça e Pesca, de Fortaleza, Praias de Caucaia e Praias de Aracati.

Os banhistas foram resgatados com vida, sendo dois de Souza/PB, um casal de 18 e 20 anos, e um turista de 32 anos, de São Paulo/SP. Além disso, foi registrado um atendimentos pré-hospitalar, de laceração na face, a uma vítima de Picos/PI, que foi atendida na Praia do Futuro e encaminhada a uma unidade de pronto atendimento por meio de uma ambulância de resgate do Corpo de Bombeiros.

Os guarda-vidas do Corpo de Bombeiros realizaram 1.086 prevenções de afogamentos e dois atendimentos pré-hospitalares ao longo dos três últimos dias, sendo um na Praia do Futuro, da vítima do sexo feminino de 26, natural de Picos/PI, e um em Aracati, de uma senhora de 52 anos, natural de Fortaleza/CE.

Ao todo, foram utilizadas dez placas de sinalização ao longo da faixa de areia.

